YouTuber Hàn giảm 20 kg nhờ ăn sữa chua thay cơm

JJ tên thật là Park Ji-eun, là huấn luyện viên thể hình và nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cô bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực fitness từ năm 2012, chuyên chia sẻ về giảm cân, tập luyện tại nhà và chế độ ăn lành mạnh dành cho phụ nữ. Kênh YouTube của cô mang tên "JJ Salon de Fit" hiện có hơn một triệu người theo dõi, với các video về tập bụng, cardio, giảm mỡ và vlog ăn uống.

Từng có thời gian tăng cân đáng kể, JJ đã giảm thành công khoảng 20 kg và duy trì vóc dáng nhiều năm nay. Ngày 15/4, trên Instagram cá nhân, JJ cho biết món cô ăn thường xuyên nhất là một bát sữa chua lớn thay cho cơm trắng. Bữa ăn này thường gồm sữa chua không đường hoặc sữa chua Hy Lạp, ăn kèm dâu tây, việt quất, chuối và các loại hạt như hạnh nhân, óc chó.

Theo JJ, sữa chua giúp cô no lâu hơn nhưng không tạo cảm giác nặng bụng như khi ăn quá nhiều tinh bột. Sữa chua Hy Lạp đặc biệt được cô ưu tiên vì giàu protein, ít đường và có thể dùng thay cho một phần cơm trong ngày.

JJ từng giảm thành công 20 kg nhờ ăn sữa chua cùng các loại hoa quả, ngũ cốc thay cơm trắng.

Ngoài việc hỗ trợ tạo cảm giác no, sữa chua còn chứa probiotics, lợi khuẩn giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng. Một số nghiên cứu cho thấy người ăn sữa chua thường xuyên có xu hướng giảm mỡ bụng, giảm vòng eo và nguy cơ béo phì thấp hơn. Khi kết hợp với trái cây tươi và các loại hạt, món ăn này còn bổ sung thêm vitamin, chất xơ và chất béo tốt. Trái cây giúp hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt, trong khi các loại hạt giúp kéo dài cảm giác no.

Dù vậy, chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên bỏ hoàn toàn cơm hay tinh bột. Người muốn giảm cân có thể dùng sữa chua để thay thế một phần carbohydrate trong ngày hoặc ăn trước bữa chính nhằm hạn chế ăn quá nhiều. Lượng sữa chua phù hợp là khoảng 100-200 g mỗi ngày, ưu tiên loại không đường và hạn chế topping nhiều calo như granola hoặc siro ngọt.

Ngoài chế độ ăn với sữa chua, JJ còn duy trì thói quen tập luyện đều đặn, ưu tiên các bài cardio, tập cơ bụng và tập lúc bụng đói vào buổi sáng. Cô cho biết việc giảm cân là kết quả của quá trình duy trì thói quen ăn uống và vận động trong thời gian dài.