Biển người đổ về Vạn Phúc

Tối 18/4, Anh trai say hi Concert Day 9 diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM). Ngay từ chiều sớm, khu vực cổng vào đã ken đặc người, từng dòng khán giả liên tục đổ về tạo nên khung cảnh đông nghịt.

Từ đầu giờ chiều, các line xếp hàng dẫn vào địa điểm concert đã chật kín người hâm mộ. Từng hàng dài nối tiếp nhau, phủ kín vỉa hè và lòng đường, tạo nên khung cảnh biển người náo nhiệt trước giờ mở màn đêm diễn.

Ngày cuối tuần, thời tiết tại TPHCM nắng nóng gay gắt nhưng hàng nghìn khán giả vẫn kiên nhẫn đội nắng xếp hàng từ nhiều giờ trước. Nhiều người mang theo ô, quạt tay, nước uống để chờ đợi.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, hạng vé ăn khách nhất là khu vực ghế đứng dễ dàng tương tác với nghệ sĩ. Đợt này, không có tình trạng pass vé tràn lan, phần lớn khán giả đến xem concert đều đặt online từ trước, giá vé dao động từ 1,2 triệu đồng - 5 triệu đồng, đắt nhất là hạng SKY LOUNGE trị giá 10 triệu đồng.

Càng gần thời điểm mở cổng, khu vực check-in rơi vào tình trạng quá tải khi dòng người dồn về ngày một đông. Từ phía ngoài đến các lối vào, khán giả chen kín từng khoảng trống, tạo nên khung cảnh biển người lúc nhúc và nhộn nhịp trước giờ concert bắt đầu.

Lê Nguyễn Thanh Tuyền (19 tuổi, Huế, áo vàng), đang sống tại TPHCM, chia sẻ đây là lần đầu cô tham gia concert Anh trai say hi: "Sau bao nhiêu ngày mong đợi, 'khều' được cái vé này rất là khó khăn đối với chúng tôi. Hy vọng concert diễn ra hoành tráng, bùng nổ và có kết thúc đáng nhớ". Đứng trước không khí náo nhiệt, Thanh Tuyền nói vẫn bị choáng ngợp dù từng đi xem các concert khác. "Độ phủ kín hoành tráng so với tưởng tượng của tôi. Tôi đến đây ủng hộ các anh trai, mong họ luôn tỏa sáng và làm thật nhiều điều có ý nghĩa với âm nhạc cũng như là trong cuộc sống", Thanh Tuyền nói thêm.

Cùng đi với Thanh Tuyền là Nguyễn Hoàng Khải Bình (19 tuổi, Huế), hiện học tập tại TPHCM. Giống như bạn mình, đây cũng là lần đầu Khải Bình tham gia sự kiện. Nhận xét về sự đông đúc của buổi biểu diễn, Khải Bình cho rằng với độ hot của dàn Anh trai say hi mùa 1, cô lường trước sự đông đúc hôm nay. "Tôi đến đây ủng hộ Quân AP. Hy vọng anh có những bài nhạc hay trong tương lai", cô nói thêm.

Nguyễn Đắc Huỳnh Phương (26 tuổi) và Nguyễn Thế Nghi (24 tuổi) là khán giả trung thành đã bốn lần đi xem concert. Hai bạn trẻ chi trung bình khoảng 4-5 triệu đồng cho mỗi lần tham gia, chủ yếu là tiền mua vé và đầu tư trang phục. "Tiền vé và trang phục trung bình từ 4-5 triệu đồng đổ lại, chỉ có phần trang điểm là chúng tôi tự xử. Chúng tôi bị cuốn hút bởi sự đầu tư ngày càng lớn của chương trình, luôn cảm thấy wow và muốn có thêm nhiều đêm diễn nữa. Chúng tôi ủng hộ cả 31 anh trai", Huỳnh Phương nói.

Vượt xa từ Hà Nội vào TPHCM, Thủy Huyền (21 tuổi) cho biết tổng chi phí cho chuyến đi, gồm vé máy bay, di chuyển và ăn uống vào khoảng 10 triệu đồng. So sánh không khí giữa hai điểm tổ chức, Thủy Quyền nhận xét TPHCM mang màu sắc sôi động hơn. Dù nghệ sĩ yêu thích là Atus không góp mặt trong đêm diễn, cô hào hứng cổ vũ cho dàn anh trai. Gửi lời nhắn tới thần tượng, cô nói: “Anh hãy chăm đi show thường xuyên lên nhé”.

Dàn trai xinh, gái đẹp đầu tư kỹ cho trang phục để hòa mình vào hàng nghìn người trong đêm concert Day 9.

Anh trai say hi Concert Day 9 trở lại sau gần một năm kể từ đêm diễn gần nhất vào tháng 7/2025. Dàn nghệ sĩ hội ngộ trong buổi chạy chương trình, mang đến không khí tập luyện vui vẻ trước đêm diễn chính thức diễn ra tối 18/4 tại TPHCM.