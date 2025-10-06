Trang phục cool ngầu giá bình dân của dàn 'anh trai say hi'

Đức Phúc diện áo nỉ check-in ở tiệm hoa. Nam ca sĩ chọn thiết kế giá hơn 800.000 đồng của một local brand, tạo phong cách khỏe khoắn.

Áo khoác màu đỏ nổi bật được Đức Phúc phối cùng quần jeans ống cong - xu hướng của mùa mốt năm nay.

Quang Hùng MasterD khoe vẻ nam tính cùng chiếc áo nỉ lông giá chưa đến một triệu đồng.

Chiếc áo khoác tông vàng nổi bật giá hơn 900.000 đồng được Quang Hùng MasterD phối layer cùng sơ mi, áo thun để tạo phong cách streetwear.

Hurrykng lăng-xê áo khoác họa tiết kẻ ô nổi bật.

Ngoài ra, Tăng Duy Tân cũng ưu ái trang phục local brand giá bình dân. Anh diện cả 'cây' denim kết hợp sơ mi trắng và cravat pha màu. Cách mix đồ vừa hầm hố vừa lịch lãm như nam ca sĩ được giới trẻ yêu thích gần đây.

Huy Ball tạo vẻ cool ngầu cùng áo khoác nỉ giá hơn 800.000 đồng.