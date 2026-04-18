Nữ du khách chia sẻ bí quyết giảm cân thần tốc dù phải đi lại nhiều nước

Năm 2018, Halona Black quyết định rời bỏ nước Mỹ, quê hương của mình, để tìm kiếm sự cân bằng và cảm giác khỏe mạnh hơn đối với cơ thể. Nhiều năm công tác trong ngành giáo dục khiến cô rơi vào trạng thái kiệt quệ do thường xuyên phải làm việc quá sức và cảm thấy bị coi thường.

"Sau hơn 15 năm cống hiến cho ngành giáo dục, tôi rơi vào trạng thái kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất do làm việc quá sức và không được ghi nhận xứng đáng", Halona chia sẻ với trang tin Business Insider. "Tệ hơn nữa, tôi thường xuyên duy trì những thói quen xấu như ăn đồ ăn nhanh, ăn đêm, và chọn những bữa ăn tuy no bụng nhưng hoàn toàn không có chất dinh dưỡng".

Tuy nhiên, hành trình di chuyển qua 10 quốc gia tại nhiều châu lục khác nhau, từ Thái Lan đến các nước thuộc châu Phi, châu Á, châu Âu và khu vực Mỹ-Latin, đã mở ra một chương mới, giúp cô cải thiện hoàn toàn mối quan hệ với thực phẩm.

Đặc biệt, quãng thời gian ở Rwanda đã hình thành một thói quen giúp Halona có thể tránh xa các loại thực phẩm có hại cho sức khỏe đến tận bây giờ - mỗi ngày ăn một bát salad lớn.

"Cần phải nói rõ rằng, thói quen này không hẳn là một nét đặc trưng hay quá phổ biến trong văn hóa Rwanda. Tuy nhiên, trong thời gian sống tại đó, tôi rất dễ dàng tìm mua được nhiều loại rau củ đa dạng để tự chế biến tại nhà", nữ du khách tiết lộ. "Tôi nhận ra những món ăn mình yêu thích nhất - như đậu luộc, chuối xanh hấp, rau xào hay thịt nướng - đều tôn vinh hương vị tự nhiên của thực phẩm mà không cần quá nhiều nước sốt hay gia vị".

Nhờ chế độ ăn lành mạnh như trên, kết hợp với sự hỗ trợ từ các chuyên gia thảo dược và bác sĩ trong năm đầu tiên, Halona đã giảm được 27kg và sau đó tiếp tục giảm thêm 18kg một cách tự nhiên để đạt tổng mức giảm lên tới 45kg.

Một tô salad tiêu chuẩn của Halona là sự kết hợp đầy đủ dưỡng chất giữa: rau lá xanh như xà lách rocket hay cải xoăn; các loại ngũ cốc như hạt diêm mạch, gạo lứt; protein từ gà nướng hoặc đậu gà, và các loại chất béo lành mạnh từ bơ, hạt óc chó và dầu olive.

Tuy nhiên, bí quyết để Halona duy trì thói quen ăn salad này suốt nhiều năm chính là sự đơn giản. "Tôi luôn tùy biến món salad dựa trên những nguyên liệu có sẵn tại nơi mình sống và những gì mình thực sự thích ăn", cô cho biết.

Bên cạnh đó, Halona không gò bó việc ăn salad vào một khung giờ cố định mà sẽ ăn bất kể khi nào thấy đói, thường là vào bữa trưa muộn hoặc bữa tối sớm. Thậm chí, có những ngày cô có thể ăn salad ngay trong buổi sáng.

Lý giải về hiệu quả của phương pháp này, chuyên gia dinh dưỡng Gabby Zeagler cho biết việc kết hợp hài hòa giữa chất xơ, protein, tinh bột phức hợp và chất béo lành mạnh giúp cơ thể đạt được trạng thái no lâu và ổn định đường huyết. Rau củ và ngũ cốc giàu xơ tạo độ lấp đầy dạ dày, trong khi protein và chất béo làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó loại bỏ các cơn thèm ăn vặt hay tình trạng mệt mỏi đột ngột.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng lưu ý rằng giải pháp này không phải "liều thuốc bổ" cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người có vấn đề về tiêu hóa hoặc nhu cầu năng lượng đặc biệt cao. Điều quan trọng là chế độ ăn này phải thực sự đủ no và đa dạng, bởi nếu chỉ ăn rau lá đơn thuần, cơ thể sẽ rất nhanh đói trở lại.

Hiện tại, Halona đang đang sinh sống tại Mexico. Do thực phẩm tươi ở đây rất nhanh hỏng, cô có thói quen đi chợ hoặc siêu thị 2 ngày một lần, đồng thời tiết kiệm thời gian chế biến bằng cách chuẩn bị sẵn các nguyên liệu cần nấu như ngũ cốc, đậu, bí đỏ hoặc gà ướp để có thể nhanh chóng trộn một bát salad bất cứ khi nào cô thấy đói.

Dẫu vậy, nữ du khách Mỹ vẫn tự hào cho biết việc ăn salad mỗi ngày giúp cô duy trì cân nặng ổn định ở bất kể nơi đâu. Điều quan trọng hơn cả là nó đã thay đổi hoàn toàn tư duy của cô về ăn uống.

"Thay vì ám ảnh về lượng calo hay gò ép mình vào những quy tắc khắt khe, tôi tập trung vào việc tạo ra những bữa ăn giàu dinh dưỡng và trọn vẹn. Điều này giúp việc ăn uống lành mạnh trở thành một lối sống bền vững chứ không phải là một sự chịu đựng", Halona cho hay. "Sau nhiều năm giảm cân, đây vẫn là cách đơn giản và hiệu quả nhất để tôi giữ gìn sức khỏe mà không bao giờ cảm thấy mình đang phải kiêng khem khổ sở".