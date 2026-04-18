Phong cách chững chạc tuổi 13 của con gái Kim Jong-un

Hãng thông tấn trung ương KCNA hôm 3/4 đưa tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới kiểm tra trung tâm dịch vụ kỹ thuật ôtô. Đi cùng người cha quyền lực, Kim Ju-ae diện bộ suit màu xanh navy may đo chỉn chu, kết hợp sơ mi trắng xếp ly nữ tính.

Cùng ngày, hai cha con ghé thăm các cơ sở dịch vụ tại khu vực Hwasong giai đoạn 4 sắp khánh thành. Cô bé tuổi teen được nhận xét trông đĩnh đạc, phong thái tự tin, "có tố chất nhà lãnh đạo tương lai".

Cùng ông Kim tới tặng quà các cán bộ cấp cao, Ju-ae tạo điểm nhấn phong cách bằng blazer thắt đai eo chất liệu da cá tính.

Kim Ju-ae nhiều lần tháp tùng cha tại các sự kiện quân sự và hoạt động quan trọng kể từ cuối 2022. Truyền thông nhà nước Triều Tiên gọi cô là "người con được yêu quý nhất" của ông Kim Jong-un, đồng thời đăng tải loạt hình ảnh, video cho thấy sự gắn bó thân thiết giữa cả hai.

Tham gia trồng cây trên đường Saeppyol, tiểu thư họ Kim vẫn diện blazer da nhưng phối áo cổ lọ màu đen để tạo nên tổng thể khác biệt.

Cha con lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện đồng điệu bên nhau với trang phục đen chủ đạo khi kiểm tra Nhà máy Sản xuất Đạn dược lớn.

Cách chọn đồ tương tự nhau cả về kiểu dáng lẫn chất liệu một lần nữa cho thấy sự kết nối giữa Kim Jong-un và ái nữ.

Đến thăm căn cứ quân sự ở Bình Nhưỡng, hai cha con đều thay đổi áo trong thành gam trắng, tạo sự tương phản ấn tượng hơn cho phong cách.

Hôm 1/1, ông Kim xuất hiện cùng phu nhân Ri Sol-ju và các quan chức cấp cao, trong khi Kim Ju-ae đứng giữa cha mẹ tại sảnh chính của Cung điện Mặt Trời Kumsusan. Đây là lần đầu tiên cô bé công khai viếng thăm cung điện - nơi đặt thi hài cụ và ông nội.

Ju-ae được nhận xét nổi bật khi diện skirt suit thắt đai eo thanh lịch, cho thấy phong thái chững chạc, tự tin như một nữ quan chức thực thụ.

Khoảng ba năm trở lại đây, ái nữ Kim Jong-un ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông nhà nước, khiến giới phân tích cho rằng cô đang được bồi đắp để trở thành người kế nhiệm ông Kim.

Kim Ju-ae là một trong ba con của Kim Jong-un và bà Ri Sol-ju. Theo tình báo Hàn Quốc, cô được cho là sinh năm 2012, con gái thứ hai của lãnh đạo 42 tuổi. Triều Tiên lần đầu công khai hình ảnh Ju-ae hồi tháng 11/2022, khi ông Kim dẫn cô bé tới thị sát bãi phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Từ đó, Ju-ae thường xuất hiện trên truyền thông, tháp tùng cha tới các sự kiện quan trọng.