Nhan sắc thời chưa nổi tiếng của 'chị Bờ Vai' bất ngờ gây sốt trở lại

"Chị Bờ Vai" là biệt danh của Hải Linh - nhân vật do ca sĩ LyLy đảm nhận trong phim "Thỏ ơi" của đạo diễn Trấn Thành. Trong phim, LyLy gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài gợi cảm, xinh đẹp.

Nhờ thành công của phim, nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Vì vậy, những bức ảnh quá khứ của LyLy bất ngờ được “đào lại”.

Sinh năm 1996, LyLy được biết đến với vai trò nhạc sĩ. Trước khi hoạt động solo, cô từng là thành viên nhóm Hello Yellow.

Năm 2018, LyLy được chú ý trên mạng xã hội với những bản cover. Sau đó, cô tham gia cuộc thi Sing My Song. Thời điểm này, cô sở hữu ngoại hình trong trẻo, giản dị.

Gương mặt tròn đầy, sống mũi chưa quá sắc nét và phong cách trang điểm nhẹ nhàng tạo nên vẻ đáng yêu, gần gũi.

Theo thời gian, sắc vóc của LyLy dần có sự thay đổi. Đến năm 2022, nữ ca sĩ xuất hiện với ngoại hình thăng hạng vói gương mặt thanh thoát, đường nét sắc sảo và đặc biệt là chiếc mũi cao.

Một số khán giả đặt nghi vấn nữ ca sĩ có can thiệp thẩm mỹ. Tuy nhiên, trước những đồn đoán này, LyLy chưa từng lên tiếng phủ nhận.

Ở tuổi 30, cô được khen trẻ trung hơn tuổi, làn da trắng sáng, đường nét hài hòa và thần thái tự tin. Nữ ca sĩ ưa thích trang phục gợi cảm với các chi tiết cắt xẻ, xuyên thấu khoe ngực đầy, vòng eo thon và đôi chân thẳng tắp.

Ngoài ra nhiều người cũng để ý rằng so với quá khứ, có một điểm LyLy không thay đổi là vòng eo nhỏ siêu thực.

Khi trình diễn, ca sĩ thường ưu tiên chọn trang phục ôm sát để khoe triệt để vóc dáng. Cô từng tiết lộ vòng 2 chỉ 55cm nhờ chăm tập luyện và cơ địa. Nhiều video khoe dáng trên sân khấu của LyLy hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.