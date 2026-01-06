Nữ BTV quê Bắc Ninh - ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025

Vũ Thủy Tiên - người đẹp đến từ Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) đang nhận được sự chú ý của fan sắc đẹp tại Miss World Vietnam 2025.

Ngay từ vòng sơ khảo, Thủy Tiên đã được nhiều người đánh giá "ứng viên sáng giá" tại cuộc thi năm nay không chỉ bởi nhan sắc mà còn nhờ thành tích "khủng".

Thủy Tiên từng là cựu học sinh THPT Chuyên Bắc Giang, cô từng đạt: Giải Ba HSG Quốc gia môn Ngữ văn năm 2022-2023; Giải Nhất môn bơi Hội khỏe Phù Đổng Thành phố Bắc Giang 2018;... Với thành tích đó, Thủy Tiên nhận được suất tuyển thẳng Học viện Ngoại giao & Học viện Báo chí và Tuyên truyền; và đỗ Đại học Ngoại thương.

"Tôi đến với Miss World Vietnam không phải để tìm kiếm danh hiệu, mà để theo đuổi sứ mệnh văn hóa mà mình luôn tin tưởng. Với nền tảng ngôn ngữ, văn học và đối ngoại, tôi hiểu rằng ngôn ngữ là chìa khóa mở tri thức, còn truyền thông là cầu nối đưa bản sắc Việt đến gần hơn với thế giới", cô nói.

Cô nhấn mạnh: "Tôi mong trở thành hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam hiện đại: tự tin, trí tuệ và giàu tình yêu dành cho văn hóa dân tộc. Cuộc thi là bước đi đầu tiên để tôi kể câu chuyện về một Việt Nam rực rỡ, giàu truyền thống và sẵn sàng hội nhập bằng chính năng lực và trái tim của mình".

Trước khi đến với Miss World Vietnam 2025, Vũ Thủy Tiên từng giành giải thưởng “Người đẹp gương mặt đẹp nhất” tại cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024. Hiện tại cô đang là cộng tác viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang (BGTV), nay là BTV (Bắc Ninh TV).