Công chúa Disney có màn "phục hưng" nhan sắc gây sốt, tái xuất mạnh mẽ ở tuổi 40

Trong thời gian vừa qua, nữ diễn viên Lindsay Lohan đã trở thành hiện tượng gây xôn xao trên mạng xã hội, đặc biệt tại Hàn Quốc nhờ bức ảnh chụp selfie mới nhất của mình. Nhan sắc "lão hóa ngược" ấn tượng, rạng rỡ của cô khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngừng.

Bức ảnh gây xôn xao gần đây của Lindsay Lohan.

Trên diễn đàn Instiz, hình ảnh của Lindsay Lohan nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Nhiều người bình luận rằng không biết nữ diễn viên đã làm gì với gương mặt của mình, thậm chí cho rằng cô nàng có can thiệp thẩm mỹ.

Một cư dân mạng còn ví von rằng nếu thật sự là vậy, bác sĩ của cô giống như "Michelangelo thời hiện đại" nhờ khả năng "phục hưng" nhan sắc một cách tinh tế. Song, không ít người khẳng định đây là kết quả của quá trình "thải độc" tự nhiên, với chế độ ăn, tập luyện và nghỉ ngơi điều độ chứ không nhờ phương pháp can thiệp nào.

Khán giả bất ngờ với nhan sắc của Lindsay Lohan.

Hành trình sự nghiệp của Lindsay Lohan là một câu chuyện đầy thăng trầm, từ đỉnh cao sao nhí đến vực sâu rồi tái xuất mạnh mẽ. Sinh năm 1986, cô từng là một sao nhí đình đám dưới mái nhà Disney, nổi tiếng với các phim như The Parent Trap, Life-Size, Freaky Friday... Thế nhưng, đỉnh cao danh tiếng của Lohan phải kể đến dự án Mean Girls, với vai cô nàng Cady Heron ngây thơ. bị cuốn vào "drama" học đường cùng những cô nàng lắm chiêu.

Lindsay Lohan thời trẻ.

Tuy nhiên, giai đoạn hoàng kim của Lindsay Lohan diễn ra khá ngắn ngủi và hàng loạt ồn ào sau đó đã khiến cô tụt dốc không phanh. Nhan sắc cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lối sống không lành mạnh, kèm theo đó là sự nghiệp dần chìm vào lãng quên. Cho đến khoảng 2022, nữ diễn viên bắt đầu tái xuất ấn tượng, đặc biệt với nhan sắc trẻ đẹp trở lại gây ngỡ ngàng cho khán giả. Cô nàng cũng có các dự án hợp tác với Netflix như Falling for Christmas, Irish Wish hay Freaky Friday 2 cùng Disney - dù không quá nổi bật nhưng vẫn thu về lượng người xem tạm ổn.

Lindsay Lohan trẻ đẹp, hoạt động năng nổ trở lại ở tuổi 40.

Gần đây, Lohan có dịp xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Arabia, chia sẻ về chế độ ăn uống cân bằng, tập Pilates thường xuyên và chăm sóc da nghiêm ngặt đặc biệt sau khi sinh con. Đồng thời, cô cũng thẳng thắn phủ nhận các tin đồn về phẫu thuật thẩm mỹ.