Rosé (Blackpink) tiết lộ bí quyết giữ mái tóc vàng đặc trưng suốt 7 năm

Mới đây, Cha Jong Hyun (Cha Cha) – chuyên gia tạo kiểu tóc cho Blackpink, Sunmi và (G)I-DLE – xuất hiện trên kênh YouTube Workers High và chia sẻ về quá trình giữ màu tóc vàng lâu dài của Rosé.

“Rosé đã giữ màu tóc vàng khoảng 7 năm. Hai tuần một lần, việc tẩy và nhuộm được thực hiện theo lịch trình nghiêm ngặt để đảm bảo màu tóc hoàn hảo từ gốc đến ngọn", Cha Cha tiết lộ.

Rosé (Blackpink) gắn liền với mái tóc vàng đặc trưng suốt 7 năm qua. Ảnh: Kbizoom

Cha Cha chia sẻ từng đề nghị kéo dài thời gian giữa các lần tẩy tóc để bảo vệ da đầu và tóc. “Vì sức khỏe da đầu và tóc của em, chúng ta nên giãn thời gian ra một chút được chứ?”, anh nói. Tuy nhiên, Rosé kiên quyết cho rằng với tư cách là người của công chúng, hình ảnh trước khán giả quan trọng hơn những lo ngại về hư tổn mái tóc.

Sau đó, nam chuyên gia tập trung giảm thiểu tác hại lên mái tóc của Rosé bằng kỹ thuật chuyên môn. “Sản phẩm tẩy tóc có thể giống nhau ở khắp nơi nhưng tôi có công thức riêng”, anh chia sẻ, đồng thời cho biết đã phát triển phương pháp giúp hạn chế tóc phai màu và giảm hư tổn trong khi vẫn đạt được sắc vàng sáng đặc trưng của Rosé.

Hai tuần một lần, Cha Cha sẽ bay đến nơi Rosé đang ở, như Los Angeles, San Francisco hoặc Paris, để thực hiện nhuộm tóc trong ngày. Anh thường đến địa điểm vào buổi sáng, tới khách sạn của nữ ca sĩ vào buổi trưa, sau đó dành 3-4 tiếng để tẩy và nhuộm tóc.

Suốt 7 năm qua, mái tóc vàng đã trở thành một trong những dấu ấn đặc trưng của Rosé trong làng giải trí K-pop. Màu tóc vàng sáng đã theo cô trên sân khấu, trong các chiến dịch thời trang quốc tế và những lần xuất hiện trước công chúng, trở thành “thương hiệu” khó nhầm lẫn. Hình ảnh ấy không chỉ giúp cô nổi bật giữa dàn thần tượng thế hệ mới mà còn góp phần định hình phong cách riêng biệt.

Ảnh: Kbizoom

Rosé, thành viên nhóm nhạc nữ Blackpink của Hàn Quốc ra mắt vào năm 2016, là một trong những nghệ sĩ tài năng nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Sinh ra ở New Zealand và lớn lên ở Australia, Rosé sở hữu một sự nghiệp ấn tượng với nhiều bài hát hit, những buổi biểu diễn cháy vé, các video ca nhạc phá kỷ lục và những hợp đồng đắt đỏ.

Với nhiều kỷ lục thế giới và thành tích đáng nể, Rosé đã thành công trong việc tạo dấu ấn trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Các bài hát nổi bật trong sự nghiệp âm nhạc của cô bao gồm những bản hit như "APT.", "Hard to Love", "Yeah Yeah Yeah", "On the Ground" và "Gone".

Đĩa đơn chính của Rosé từ R, "On the Ground", đã ra mắt ở vị trí số 1 trên cả hai bảng xếp hạng Billboard Global 200 và Global Excl. U.S. Theo Kỷ lục Thế giới Guinness, đĩa đơn này đã giúp cô trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu các bảng xếp hạng này với tư cách một ca sĩ solo.