Nữ sinh quê Hà Tĩnh lọt top Miss World Vietnam 2025

Trần Thị Kiều Anh sinh năm 2002, cao 1m72, quê Hà Tĩnh - là 1 trong 50 thí sinh tại Miss World Vietnam 2025.

Cô là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Tôn Đức Thắng. Trước khi đến với Miss World Vietnam 2025, Kiều Anh đã từng giành chiếc vương miện cuộc thi Nét đẹp sinh viên TDTU 2023.

Trở lại đường đua nhan sắc, Kiều Anh chia sẻ: "Tôi tin Miss World Vietnam sẽ mở ra cánh cửa để tôi đến gần hơn với những người cần được lắng nghe, cần được sẻ chia và cần một niềm hy vọng để tiếp tục tin vào điều tốt đẹp. Và nếu hành trình này trao cho tôi cơ hội tạo nên một thay đổi – dù nhỏ bé – để làm cuộc đời của ai đó tốt hơn, thì đó sẽ là sứ mệnh ý nghĩa và vinh quang nhất mà tôi mang theo trong những ngày rực rỡ phía trước".

Kiều Anh trong đêm thi Vietnam Beauty Fashion Fest XIII thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 mới đây.

Nhan sắc đời thường của nữ sinh quê Hà Tĩnh

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và duyên dáng, Kiều Anh còn có thành tích học tập và rèn luyện tốt, nhiều lần nhận được thư khen của hiệu trưởng nhà trường.

Cùng với đó, nữ sinh đã từng là một biên dịch viên tiếng Anh và cũng có thể giao tiếp tiếng Trung ở mức cơ bản.

Kiều Anh cũng nhắn nhủ đến những bạn trẻ trên con đường chinh phục bản thân: "Hãy dám cho mình cơ hội để thử, để thất vọng, để thay đổi, để can trường bước từng bước về phía lý tưởng của mình. Bạn là phiên bản độc nhất và hãy lấy nó làm niềm kiêu hãnh trên hành trình mà bạn chọn".