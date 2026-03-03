Mỹ nhân hiến tạng đang gây "sốt" là ai?

Nhan sắc mỹ nhân hiến tạng Lê Phương Quyên

Nhan sắc mỹ nhân hiến tạng gây sốt mạng xã hội

Miss World Vietnam 2025 đang bắt đầu dần nóng lên khi các thí sinh chính thức vào nhà chung để chuẩn bị tham gia các phần thi gay cấn để tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Ngay khi cuộc thi vừa bắt đầu, khán giả đã chú ý đến Lê Phương Quyên - mỹ nhân vừa tham gia hiến tạng.

Lê Phương Quyên sinh năm 2003 đến từ Hải Phòng hiện là một trong những gương mặt nổi bật và ấn tượng của Miss World Vietnam 2025. Mỹ nhân 10X sở hữu chiều cao 1,72 m và số đo 3 vòng 80-62-95 cm.

Cô nàng từng là học sinh chuyên Tin - THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng khóa 2018 - 2021. Lê Phương Quyên vừa hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm tại ĐH Ngoại thương và tốt nghiệp cử nhân loại Giỏi Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh chuyên ngành Kinh doanh quốc tế niên khóa 2021 – 2025 (GPA: 3.55/4.0).

Người đẹp từng làm việc tại tập đoàn Logistics - ITL Corporation mảng Air Cargo - Đại diện Hãng hàng không Malaysia Airlines.

Nhìn vào bảng thành tích mới khiến cho Lê Phương Quyên nổi bật

Chia sẻ lý do dự thi "Miss World Vietnam 2025" - Lê Phương Quyên nói cô muốn vượt qua thử thách, giới hạn của bản thân để trở thành phiên bản mạnh mẽ, tự tin hơn. "Với tôi Miss World Vietnam 2025 không chỉ là một cuộc thi, mà là hành trình để lan tỏa giá trị của lòng nhân ái - nơi vẻ đẹp không chỉ được nhìn thấy mà còn được cảm nhận bằng trái tim" - cô bộc bạch.

Bảng thành tích không phải dạng vừa của mỹ nhân hiến tạng Lê Phương Quyên

Không chỉ có nhan sắc nổi bật mà Lê Phương Quyên có sở hữu bảng thành tích đáng nể trong cuộc sống đời thường. Thành tích nổi bật của Lê Phương Quyên: IELTS 6.5, Học bổng loại Giỏi - Học kỳ II, Năm học 2022 - 2023 của Trường Đại học Ngoại thương, Huy chương Đồng Cuộc thi Hóa học Hoàng gia Úc tại Việt Nam năm 2019, Giải Khuyến khích Cuộc thi Thực hành Hóa học cấp Thành phố năm 2018.

Một từ mô tả Lê Phương Quyên là "giỏi"

Cô nàng từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch CLB MC & Thời trang FTU năm 2022 – 2023, Phó Bí thư Chi đoàn và Chi hội trưởng K60 Anh 01 - CLC Kinh doanh quốc tế, Đại sứ truyền thông cho chương trình tình nguyện Quốc tế - Global Volunteer của AIESEC, Đại sứ truyền thông của cuộc thi E-COMPETE: Kiến tạo Doanh nhân số do CLB Thương mại điện tử ĐH Ngoại thương tổ chức, Ban tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn: MC Fire 2023, FTU Fashion Show 2022, Just Art Exhibition, Unique On 2022...

Trong hoạt động thiện nguyện, Lê Phương Quyên là Người sáng lập dự án Sắc Hồng Vùng Cao, Đăng ký hiến tặng mô, tạng; Hiến máu nhân đạo; Ủng hộ cộng đồng tại địa phương và qua Tổng đài Quốc gia. Trong năm nay, Lê Phương Quyên cũng đã có kế hoạch học tiếp lên Thạc sĩ.

Lê Phương Quyên biết rất nhiều thứ, một mỹ nhân đa năng

Cô cũng từng là người mẫu tham gia trình diễn tại Vietnam Beauty Fashion Fest lần thứ XIII, Tuần lễ Công nghệ Việt Nam, Triển lãm cưới "The Art of Eternal moments",... Trước khi tham gia Miss World Vietnam 2025, Lê Phương Quyên từng tỏa sáng tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2023 với danh hiệu Á khôi 1

Miss World Vietnam 2025 sẽ diễn ra từ ngày 1-3 đến ngày 29-3 tại TP HCM với các phần thi Head to head challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái.