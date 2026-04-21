Những thí sinh mạnh nhất Hoa hậu Hòa bình

Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 30 thí sinh của mùa giải MGI All Stars đầu tiên được công bố. Đại diện Venezuela - Sthefany Gutiérrez đang được đánh giá là thí sinh mạnh nhất mùa giải năm nay. Thông tin Sthefany Gutiérrez đăng ký tham dự Miss Grand All Stars đã gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp. Cô từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2018 ở Thái Lan và giành giải á hậu 2.

Ngoài lĩnh vực sắc đẹp, Sthefany đã xây dựng sự nghiệp thành công trong lĩnh vực người mẫu và truyền thông kỹ thuật số, hợp tác với các thương hiệu thời trang nổi tiếng. Sthefany Gutiérrez sinh năm 1999, là diễn viên, người mẫu tại Venezuela. Sau khi giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2018, cô theo đuổi sự nghiệp người mẫu, doanh nhân. Cô cũng tích cực hoạt động xã hội với những chiến dịch kêu gọi nâng cao ý thức phòng chống HIV. Năm 2024, Sthefany Gutiérrez kết hôn với Jorge Silva - Chủ tịch tập đoàn JHS và một câu lạc bộ bóng đá ở Venezuela.

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2019 Gazini Ganados gây chú ý khi đăng ký tham dự MGI All Stars. Cô năm nay 30 tuổi, là người mẫu, diễn viên. Cô từng đăng quang danh hiệu Binibining Pilipinas 2019 và sau đó đại diện Philippines tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2019 tại Mỹ, lọt vào top 20 chung cuộc.

Việc Gazini Ganados quay trở lại đường đua nhan sắc sau 7 năm nhận được sự chú ý, ủng hộ của khán giả. Nhiều người cho rằng sự xuất hiện của Gazini Ganados khiến cuộc thi Miss Grand All Stars có sức hút hơn. Cô được đánh giá là thí sinh tiềm năng cho vương miện. Ngoài các cuộc thi sắc đẹp, Gazini đã xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí và thời trang với tư cách là người mẫu sàn catwalk, diễn viên và nhân vật truyền hình.

Ngày 20/4, trang chủ MGI tiếp tục công bố hồ sơ của người đẹp Suheyn Cipriani, thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp. Suheyn Cipriani năm nay 29 tuổi, là người dẫn chương trình truyền hình và podcast đến từ Peru, hiện theo học ngành Tâm lý học. Cô được đánh giá có sắc vóc quyến rũ, nổi bật, kỹ năng trình diễn ấn tượng.

Suheyn Cipriani có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng đăng quang danh hiệu Miss Eco International 2019. Tuy nhiên, người đẹp bị tước danh hiệu vì mang thai trong nhiệm kỳ. Năm 2023, Suheyn Cipriani tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Peru nhưng dừng chân ở vị trí á hậu 1.

Sự quay trở lại của người đẹp Colombia - Priscilla Londoño tại MGI All Stars 2026 cũng gây chú ý với fan sắc đẹp. Cô năm nay 32 tuổi, từng đạt thành tích Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Priscilla Londoño vừa kết hôn cách đây một tháng.

Priscilla Londoño có kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu, diễn thuyết trước công chúng và phát triển thương hiệu. Người đẹp thông thạo tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và có khả năng ứng xử thông minh, nhanh nhạy.

Người đẹp Cộng hòa Czech - Mariana Beckova từng giành danh hiệu Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 đã quay trở lại chinh phục đường đua MGI All Stars 2026. Cô có bằng cử nhân tâm lý học và hiện theo học tiến sĩ tại Đại học Charles ở Prague, chuyên ngành hành vi con người và phát triển tâm lý. Bên cạnh con đường học vấn, Mariana còn làm việc trong ngành thời trang và giải trí với vai trò diễn viên và người mẫu.

Mariana quan tâm đến các dự án nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần và sử dụng kiến ​​thức nền tảng về tâm lý học để hiểu rõ hơn về sự phát triển tiềm năng của con người. Người đẹp có năng khiếu diễn xuất, ca hát, khiêu vũ và yoga. Mariana nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha.

Người đẹp Francia Cortés là đại diện Mexico tại MGI All Stars 2026. Cô 26 tuổi, từng lọt vào top 5 cuộc thi Miss Charm 2025 tổ chức ở Việt Nam. Francia cao 1,73 m, số đo hình thể 92-66-101 cm. Cô là doanh nhân, tư vấn kinh doanh và MC truyền hình. Người đẹp có bằng Kinh doanh Quốc tế và Thạc sĩ Quản trị Marketing, hiện là nhà sáng lập của một thương hiệu chăm sóc da.

Ngoài các cuộc thi sắc đẹp, Francia còn có kinh nghiệm trong kinh doanh và diễn thuyết trước công chúng. Cô cũng phát triển nền tảng Potenciando Estrellas, nơi tổ chức các khóa học và chương trình truyền cảm hứng về phát triển bản thân, giáo dục và định hướng mục tiêu sống.

Trong số các thí sinh đến từ Thái Lan đã được công bố, người đẹp Tharina Botes được xem là gây chú ý nhất. Tharina Botes được đánh giá có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng đại diện Nam Phi tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2016. Người đẹp sau đó tiếp tục thi Hoa hậu Nam Phi 2018 và vào Top 12 chung cuộc. Năm 2021, cô tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan và giành giải á hậu 1. Năm 2024, Tharina Botes đăng ký dự thi Hoa hậu Thế giới Thái Lan và đăng quang, giành quyền tham dự Miss World 2024. Tuy được đánh giá cao nhưng người đẹp vẫn ra về tay trắng khiến nhiều người bất ngờ.

Tharina Botes năm nay 28 tuổi, là người mẫu, lai hai dòng máu Thái Lan - Nam Phi. Người đẹp được đánh giá cao với vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo và kỹ năng tiếng Anh trôi chảy.

MGI All Stars 2026 cũng thu hút sự tham gia của các thí sinh chuyển giới, trong đó nổi bật nhất là Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022 Fuschia Anne Ravena và Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2014 Isabella Santiago. Họ được đánh giá là những thí sinh thu hút truyền thông và có kinh nghiệm catwalk, biết cách gây chú ý trên sân khấu.

Nguyễn Hương Giang là đại diện duy nhất của Việt Nam ở MGI All Stars 2026. Cô sinh năm 1991, có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Hương Giang từng giành chiến thắng ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhưng không giành thành tích. Hương Giang được nhận xét có thế mạnh về truyền thông, với lượng người theo dõi lớn trên nhiều nền tảng. Tuy nhiên, tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, cô bị nhận xét lép vế về hình thể, kỹ năng catwalk.