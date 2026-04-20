Cuộc sống của 'mỹ nhân' Việt từng giành ngôi vị 'Hoa hậu Trái Đất', nhan sắc sau 8 năm đăng quang đẹp ngỡ ngàng

Nguyễn Phương Khánh là một trong số ít những 'nàng Hậu' Việt đạt danh hiệu cao nhất tại một cuộc thi nhan sắc tầm quốc tế. Năm 2018, cô 'gây chấn động' khi lên ngôi Hoa hậu Trái Đất. Tuy nhiên, việc giành được chiếc vương miện danh giá lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, khi có một bộ phận dân cư mạng cho rằng, nhan sắc của cô thắng không thuyết phục.

Tuy nhiên, thay vì đáp trả, Hoa hậu Phương Khánh chọn cách hành động để chứng minh tài năng của mình. Là cô gái Việt Nam đầu tiên giành được vương miện Miss Earth, Phương Khánh tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, lan tỏa các giá trị sống đẹp.

Qua đó, hình ảnh và lối sống của Hoa hậu Trái Đất Phương Khánh dần dần chinh phục được công chúng. Cô nhận được sự yêu mến và ủng hộ của khán giả khi tham gia các hoạt động trong làng giải trí.

Trong nhiều năm qua, Phương Khánh cũng ngồi ghế giám khảm các cuộc thi nhan sắc, trình diễn thời trang. Tuy nhiên, thời gian gần đây, "nàng Hậu" chọn lối sống kín tiếng hơn hẳn.

Trước đó, trong khoảng thời gian dịch COVID-19 hoành hành, "nàng Hậu" từng chia sẻ về việc đối diện với trầm cảm. Sau đó, cô đã tìm đến nhiều phương pháp để cân bằng lại cuộc sống và dần dần lấy lại tinh thần. Kể từ đó, Phương Khánh luôn dành thời gian chia sẻ về những điều tích cực.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Phương Khánh cũng ít khi chia sẻ về cuộc sống. Thỉnh thoảng, cô chỉ chia sẻ vài bộ ảnh như món quà gửi đến người hâm mộ. Bên dưới các bài đăng, nhiều fan cũng hy vọng Phương Khánh sớm trở lại showbiz Việt.

Sau 8 năm kể từ khi đăng quang Miss Earth, ngoài nhan sắc ngày càng thăng hạng, Nguyễn Phương Khánh vẫn giữ được "độ hot" và gây tò mò cho công chúng. Dù thời điểm đăng quang, cô nhận về không ít phản ứng trái chiều. Nhưng qua nỗ lực của mình, Phương Khánh là minh chứng cho câu nói: "Đường dài mới biết ngựa hay".