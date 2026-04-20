'Gái bốn con' Miranda Kerr khoe sắc vóc quyến rũ bên chồng tỷ phú

Miranda Kerr rạng rỡ sánh đôi ông xã kém 7 tuổi dự sự kiện Breakthrough Prize - còn được mệnh danh là 'Oscar của ngành khoa học', nơi tôn vinh các phát minh đột phá có tầm ảnh hưởng lớn đến nhân loại. Cả hai cùng diện phong cách thanh lịch và sang trọng lên thảm đỏ. Kể từ khi rời sàn catwalk, Miranda hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thay vào đó thường cùng chồng tham dự những hoạt động từ thiện và khoa học.

Cựu người mẫu Australia chọn bộ đầm quây tôn vóc dáng thon thả, bờ vai nuột nà. Cô hoàn thiện vẻ ngoài tươi tắn với lớp make up tông màu hồng nude và mái tóc nâu bồng bềnh.

Miranda được khen trẻ đẹp vượt thời gian khi ở tuổi ngoại tứ tuần và đã là mẹ của bốn người con. Cô có con trai Flynn 15 tuổi với chồng cũ, tài tử Orlando Bloom, và ba con trai khác với Evan Spiegel.

Trong cuộc phỏng vấn với trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Marie Claire Australia tháng 3, Miranda Kerr thừa nhận cơ thể đã 'thay đổi rất nhiều' sau bốn lần sinh nở, nhưng cô không còn quá lo lắng về việc lão hóa. Thay vào đó, cô tập trung chăm sóc sức khỏe tinh thần và học cách hài lòng với bản thân. 'Khi bạn kết nối được với nội tâm và gia đình - những người luôn trân trọng bạn, đó mới là điều quan trọng nhất', cô nói.

Lễ trao giải ở Santa Monica, California còn quy tụ nhiều ngôi sao và nhân vật nổi tiếng khác. Nữ diễn viên Salma Hayek tham dự cùng chồng tỷ phú, doanh nhân François-Henri Pinault.

