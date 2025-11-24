Nhiều thí sinh tố cáo Hoa hậu Hoàn vũ

Trên trang cá nhân có 1,4 triệu người theo dõi, đại diện Palestine - Nadeen Ayoub đăng bài viết về nghi vấn kết quả bình chọn bị gian lận vào phút chót.

Theo lời Nadeen Ayoub, cô đang là thí sinh đứng đầu hạng mục bình chọn mang tên Most Beautiful People. Tuy nhiên, dù các hạng mục khác đã khóa bình chọn, riêng giải này vẫn mở bình chọn sau khi cuộc thi kết thúc.

Đột ngột chỉ trong vòng vài phút, một thí sinh khác bất ngờ tăng nhanh bình chọn và đẩy đại diện Palestine xuống hạng hai. Người đẹp Palestine nói sự việc này quá mờ ám và cho rằng đã có sự bất công trong giải bình chọn này.

Hai người đẹp Na Uy và Palestine lên tiếng tố cáo cuộc thi không công bằng.

Trong khi đó, đại diện Estonia - Brigitta Schaback tuyên bố từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Estonia 2025 ngay sau chung kết.

Cô nói những giá trị của cá nhân mình không còn phù hợp với giám đốc quốc gia giữ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tại Estonia. Brigitta cho biết tiếp tục các hoạt động trao quyền cho phụ nữ và đấu tranh bình đẳng một cách độc lập và không còn mối liên hệ gì với tổ chức Miss Universe Estonia.

Trên trang cá nhân, đại diện Na Uy - Leonora Lysglimt-Rødland cũng lên tiếng nghi ngờ về kết quả cuộc thi. Cô nói: "Tôi đã đoán được top 10 do họ lựa chọn. Tất cả chúng tôi đều thất vọng khi biết điều đó. Chúng tôi cần gì phải thi đấu nữa nếu tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã có lựa chọn của họ".

Ngày 23/11, đại diện Indonesia - Sanly Liu cũng lên bài viết dài để nói về kết quả cuộc thi. Cô viết: "Trong hậu trường, tôi đã chứng kiến ​​những khoảnh khắc khó quên. Có những giọt nước mắt của những người phụ nữ đã dành trọn tâm huyết cho trải nghiệm này".

Người đẹp chia sẻ thêm: "Ngay cả trong những khoảnh khắc đó, các thí sinh vẫn thể hiện sức mạnh, phẩm giá và sự duyên dáng. Họ hỗ trợ lẫn nhau, an ủi nhau, và sát cánh bên nhau với sự đoàn kết và tôn trọng".

Đặc biệt Sanly Liu cũng lên tiếng ủng hộ nhà soạn nhạc Omar Harfouch - người từ bỏ vai trò giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Ông Omar đang lên tiếng một cách mạnh mẽ để bóc trần những gian lận tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Ông cũng yêu cầu tước vương miện của tân Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch.

Không chỉ thí sinh, các tổ chức đang nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tại nhiều quốc gia cũng bất bình lên tiếng về những bất công xảy ra ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Lisa Lents - người giúp người đẹp Đan Mạch đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2024 viết: "Đây là lý do chúng tôi không gia hạn bản quyền nữa. Tôi nghĩ cuộc thi năm nay đã nói lên tất cả. Tôi rất vui vì mình không tham gia năm nay".

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Lebanon cân nhắc việc ngừng cử đại diện thi Miss Universe. "Chúng tôi không phải là những kẻ thua cuộc cay cú và sẽ không bao giờ như vậy, nhưng tôi phải nói điều này, đại diện của chúng tôi - Sarah-Leena - thực sự xứng đáng lọt vào Top 30 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và màn trình diễn xuất sắc mà cô ấy đã mang đến", đại diện ban tổ chức lên tiếng.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Lebanon khẳng định không giống như những năm trước, cuộc thi năm nay giống một chương trình được dàn dựng hơn là một cuộc thi công bằng. "Hy vọng sẽ có một mùa giải tốt hơn vào năm sau, cho chúng tôi thấy lý do mình nên cử các đại diện tham gia", ban tổ chức viết.

Đặc biệt, một tổ chức lâu đời, uy tín là Hoa hậu Pháp cũng cho biết đang cân nhắc việc ngừng cử đại diện tham dự Hoa hậu Hoàn vũ.

Tờ Entrevue đăng tải bài viết, dẫn lời chủ tịch Hoa hậu Pháp cho biết đang phân vân về việc gia hạn hợp đồng với Miss Universe vì chi phí để gia hạn bản quyền giờ đã tăng ngang bằng hoặc cao hơn Hoa hậu Thế giới 3-4 lần.

Tổ chức Hoa hậu Pháp cho rằng khi gia hạn hợp đồng, ngoài tiền bản quyền ra, điều quan trọng nhất là hình ảnh, sự tôn trọng đối với thương hiệu. "Nếu không còn sự rõ ràng, nhất quán hoặc định hướng của cuộc thi không còn phù hợp nữa, họ cần nghiêm túc xem xét có nên tiếp tục hay không. Không chỉ riêng Pháp, các quốc gia khác cũng đang đặt câu hỏi tương tự cho chính mình", bài báo viết.

Với sự lên tiếng mạnh mẽ từ các thí sinh và tổ chức quốc gia, khán giả càng thêm phẫn nộ về kết quả Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cũng như sự liêm chính, minh bạch của tổ chức này dưới thời lãnh đạo của doanh nhân người Mexico - Raul Rocha.