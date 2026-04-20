Mỹ nhân Việt lọt top 100 người đẹp nhất thế giới khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi 39

Á hậu Trương Tri Trúc Diễm khoe vẻ ngoài gợi cảm

Mới đây, Á hậu Trương Tri Trúc Diễm đăng tải hình ảnh cô tham gia lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella 2026. Đây là sự kiện âm nhạc - nghệ thuật đình đám, quy tụ hàng loạt nghệ sĩ hàng đầu cùng những màn trình diễn quy mô.

Á hậu Trương Tri Trúc Diễm đăng tải hình ảnh tại "Coachella". (Ảnh: FBNV)

Không chỉ nổi bật bởi âm nhạc, Coachella còn được xem là “sàn diễn” thời trang ngoài trời, nơi các ngôi sao và tín đồ thể hiện phong cách cá nhân. Xuất hiện với vai trò khán giả, Trúc Diễm gây chú ý với vẻ ngoài gợi cảm khi kết hợp áo ren trắng cùng váy hồng, lối trang điểm nhẹ nhàng. Nhiều khán giả nhận xét cô vô cùng trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 39.

Người đẹp khoe vẻ ngoài rạng rỡ ở tuổi 39. (Ảnh: FBNV)

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, cô từng đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005. Sau đó, cô đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái Đất 2007, đoạt giải Người đẹp thời trang. Thập niên 2000, Trương Tri Trúc Diễm là người mẫu đắt show, xuất hiện trên nhiều tạp chí, từng được gọi là "nữ hoàng quảng cáo".

Năm 2011, người đẹp lọt vào top 15 Hoa hậu Quốc tế. Năm 2014, cô được trang web TC Candler bình chọn vào "Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới".

Với nhan sắc rực rỡ, Trúc Diễm còn theo đuổi con đường diễn xuất. Năm 2010, cô tham gia phim Nhật ký Bạch Tuyết (2010). Hai năm sau, cô góp mặt trong phim Đam mê.

Hiện tại, Trương Tri Trúc Diễm tận hưởng cuộc sống độc thân. (Ảnh: FBNV)

Trương Tri Trúc Diễm cũng được đánh giá là người đẹp có học thức cao. Cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Singapore, thành thạo tiếng Anh, tiếng Hàn, giao tiếp được bằng tiếng Trung.

Sau khi đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth 2007, cô rẽ hướng sang lĩnh vực diễn xuất. Năm 2015, khi sự nghiệp đang phát triển, người đẹp 8x bất ngờ "theo chồng bỏ cuộc chơi" khi kết hôn cùng bạn trai Việt kiều. Tháng 6/2021, người đẹp và chồng sang Mỹ định cư, tận hưởng cuộc sống bình yên và kín tiếng.

Tuy nhiên, chỉ sáu tháng sau khi sang Mỹ, Trương Tri Trúc Diễm khiến nhiều người bất ngờ khi xác nhận đã ly hôn. Cô cho biết mối quan hệ giữa hai người tồn tại những khác biệt không thể dung hòa, dù cả hai đã nỗ lực hàn gắn trong suốt hai năm nhưng không đạt được kết quả.

Ở tuổi 39, mỹ nhân sinh năm 1987 đang xây dựng cuộc sống ổn định tại Mỹ, phát triển mảng thời trang và nghệ thuật biểu diễn. Hiện cô kín tiếng trong chuyện tình cảm.