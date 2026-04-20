Em gái Đặng Văn Lâm làm người mẫu

Trên trang cá nhân ngày 19/4, Đặng Thanh Giang đăng tải một số hình ảnh lần đầu sải bước trên sàn diễn. Tại sự kiện của thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da, Thanh Giang diện trang phục cắt xẻ gợi cảm, bước đi tự tin cùng thần thái cuốn hút, tràn đầy năng lượng.

Đặng Thanh Giang góp mặt với tư cách người mẫu trong một sự kiện quảng bá mỹ phẩm hôm 19/4 tại TP HCM.

Trên Facebook ông Đặng Văn Sơn - bố Thanh Giang - cũng chia sẻ hình ảnh con gái trong lần đầu làm người mẫu, hé lộ sự ủng hộ của gia đình. "Những bước chân đầu tiên thơ dại của con, trên con đường mà con hằng mơ ước, chúc con vững bước và thành công con nhé!", ông Sơn nhắn nhủ con gái.

Vẻ ngoài xinh xắn của em gái Đặng Văn Lâm.

Đặng Thanh Giang, sinh năm 2007, là em gái út của thủ môn Đặng Văn Lâm. Cô sinh ra tại Nga, vài năm gần đây mới cùng gia đình trở về Việt Nam sinh sống để dành nhiều thời gian bên Văn Lâm khi anh thi đấu ở quê hương. Là em út trong nhà nên Thanh Giang được hai anh trai yêu chiều. Cô cũng có mối quan hệ thân thiết với chị dâu Yến Xuân.

Nhờ vẻ ngoài thanh tú cùng chiều cao nổi bật, xấp xỉ 1,8 m, Thanh Giang nhận nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội khi có hơn 22.000 người theo dõi trang cá nhân. Cô được nhận xét có gương mặt lai sắc sảo với đôi mắt to cuốn hút, mũi cao, làn da trắng.

Thanh Giang cùng bố mẹ và vợ chồng anh trai Văn Lâm trong dịp Tết 2026.