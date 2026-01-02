Vợ Jeff Bezos diện bikini nhỏ xíu tắm nắng trên siêu du thuyền

Lauren Sanchez khoe ngực đầy với bikini dây mảnh trên siêu du thuyền 500 triệu USD ở St. Barts. Ảnh: Backgrid

Cựu nhà báo kiêm tác giả 56 tuổi gây chú ý khi thư giãn trên du thuyền riêng của gia đình Bezos tại Caribbean hôm 30/12/2025. Cô chọn áo tắm họa tiết ngựa vằn, phối sarong trắng và kính râm đen, tóc buộc cao, tận hưởng hoàng hôn giữa biển trời St. Barts. Trong lúc nghỉ ngơi, Sanchez còn tranh thủ dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc thư giãn.

Trước đó cùng ngày, cặp vợ chồng đón tiếp nhiều người bạn nổi tiếng trên du thuyền, trong đó có nhà sáng lập OpenAI Sam Altman và tài tử Leonardo DiCaprio cùng bạn gái - người mẫu Vittoria Ceretti. Kỳ nghỉ được xem là dịp để hai vợ chồng tận hưởng thời gian riêng trước khi bước sang năm 2026.

Bà Bezos tự tin khoe vóc dáng tuổi 56. Ảnh: Backgrid

Những ngày ở St. Barts, họ cũng xuất hiện tại Nikki Beach để mừng sinh nhật bạn bè. Trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Sanchez đứng trên ghế nhún nhảy theo nhạc, còn Bezos ngồi cạnh vỗ tay cổ vũ. Không khí sôi động với rượu champagne, pháo sáng và các màn trình diễn khiến video thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng màn tiệc tùng có phần phô trương, song cũng có ý kiến nhìn nhận đây là cách đôi vợ chồng tận hưởng cuộc sống sau lễ cưới xa hoa hồi mùa hè. Đám cưới tại Venice của họ quy tụ nhiều tên tuổi như Ivanka Trump, Oprah Winfrey hay Kim Kardashian, kéo dài nhiều ngày với các buổi tiệc trên du thuyền và tại những địa điểm biểu tượng của thành phố.

Jeff Bezos và Lauren Sanchez tiệc tùng với bạn bè trên đảo St. Barts. Ảnh: Backgrid

Đây là mùa Giáng sinh và năm mới đầu tiên của hai người trên cương vị vợ chồng, khép lại một năm nhiều dấu ấn bằng chuyến nghỉ dưỡng ngập nắng gió Caribbean.