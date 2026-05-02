Hoa hậu Việt là Phó Trưởng khoa tại trường Đại học, có cuộc sống viên mãn bên chồng là BTV nổi tiếng

Cuộc sống viên mãn của hoa hậu Lê Âu Ngân Anh sau 9 năm đăng quang

Vừa qua, hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đăng tải những hình ảnh bên gia đình trong dịp nghỉ lễ. Cô viết: "Chuyến đi tận hưởng của gia đình TiNo. Lần này, ba má rất vui vì TiNo đã không còn sợ cát nữa. Chúc cả nhà tận hưởng kỳ nghỉ lễ thật ấm áp và tròn đầy ý nghĩa".

Theo đó, Lê Âu Ngân Anh và chồng - BTV, MC Phan Tô Ny đang cùng con trai nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm. Họ dành nhiều thời gian cho các hoạt động tại hồ bơi, vui vẻ cùng con trai tham gia các trò chơi vận động dưới nước.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và chồng trong chuyến nghĩ dưỡng. (Ảnh: FBNV)

Trong bộ ảnh, nàng hậu và chồng cũng trao nhau những cử chỉ yêu thương, ngọt ngào. Sau 4 năm về chung một mái nhà, tình cảm của họ vẫn bền chặt, gắn bó.

Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995, được khán giả biết đến khi đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. Thời điểm đoạt vương miện, cô từng vướng tranh cãi dữ dội vì ngoại hình. Năm 2018, Lê Âu Ngân Anh đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa tại Philippines và giành được danh hiệu Á hậu 4 cùng giải phụ "Người đẹp được bình chọn nhiều nhất".

Gia đình viên mãn của hoa hậu Lê Âu Ngân Anh ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: FBNV)

Những năm qua, cô dành tâm huyết cho lĩnh vực giáo dục, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện tại các sự kiện. Tháng 10/2025, Lê Âu Ngân Anh được đảm nhận vai trò Phó Trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Đại học Hoa Sen (HSU). Nàng hậu là một trong những nhân sự trẻ tuổi nhất nắm giữ cương vị này trong trường.

Hiện tại, cô đang tiếp tục phát triển theo hướng nghiên cứu, theo học Tiến sĩ Kinh tế - Quản trị tại Tomas Bata University (Cộng hòa Séc).

Nhan sắc mặn mà của Lê Âu Ngân Anh sau 9 năm đăng quang. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ với Dân Việt về công việc giảng dạy, Lê Âu Ngân Anh cho biết: "Tôi thật sự nghiêm túc và yêu công việc này. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã luôn đến trước giờ dạy 30 phút, bất cứ công việc nào được giao cũng đều tự nhắc mình phải trách nhiệm, cẩn trọng. Với nghề giáo, phải thật sự chuẩn chỉnh. Tôi còn luôn chú trọng phong cách thời trang khi tới trường, thanh lịch và đúng mực".

Năm 2022, nàng hậu tổ chức đám cưới với ông xã Phan Tô Ny. Bạn đời lớn hơn cô 5 tuổi, là biên tập viên kiêm MC, công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV).

Lê Âu Ngân Anh chia sẻ cô và chồng có nhiều suy nghĩ, quan điểm chung, đặc biệt là quan điểm về tình yêu, hôn nhân. "Anh luôn đặt người thân lên hàng đầu, chú trọng dành thời gian cho gia đình. Yêu anh, tôi được nhường nhịn, được trân trọng cũng như được chỉ dẫn nhiều điều trong cuộc sống" - người đẹp thổ lộ.