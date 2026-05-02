Khánh Thi khoe vẻ gợi cảm bên chồng con trong kỳ nghỉ lễ

Nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển lái xe đưa mẹ và ba con đi nghỉ dưỡng tại biển Long Hải. Nữ kiện tướng dancesport được ông xã khen 'trắng phát sáng' khi khoe sắc bên cả nhà. Ở tuổi ngoài 40 và đã trải qua ba lần sinh nở, cô vẫn tự tin khoe vóc dáng quyến rũ và gợi cảm với trang phục cắt, xẻ.

Khánh Thi tếu táo rằng cả ba em bé do mình sinh ra đều có nước da 'cafe sữa' giống ông xã Phan Hiển. Cô còn đùa rằng nhà mình có 'bốn con mực và một con cá bông lau' để chỉ sự khác biệt về nước da của mình so với chồng và các con.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển nhí nhảnh nô đùa ở biển. Vợ chồng kiện tướng dancesport muốn tranh thủ kỳ nghỉ lễ để bù đắp cho các con những ngày bố mẹ bận rộn công việc, phải đi công tác xa nhà.

Chuyến đi còn có mẹ của Khánh Thi. Từ ngày nữ kiện tướng dancesport có bé Kubi, bà chuyển từ Hà Nội vào TP HCM sinh sống để tiện chăm sóc con gái và các cháu ngoại.

Trước đó, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển có lịch trình bận rộn với nhiều chuyến công tác nước ngoài, tham gia giải đấu tại Philippines.

Khánh Thi giữ vai trò huấn luyện viên trong khi Phan Hiển và con trai Kubi thi đấu nhiều hạng mục dành cho người lớn và trẻ em của giải đấu.

Phan Hiển thường gọi Khánh Thi là nữ hoàng của đời mình. Cô không chỉ là vợ mà còn là huấn luyện viên, hậu phương đứng sau hàng loạt thành công của anh trong sự nghiệp dancesport.