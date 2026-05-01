Anne Hathaway đẹp lộng lẫy tại các buổi ra mắt phim The Devil Wears Prada 2

Tại Seoul, Hàn Quốc

Trong sự kiện quảng bá phim ở Seoul, Anne Hathaway diện một bộ đồ Balenciaga màu đỏ anh đào. Đây là một lựa chọn thú vị thay vì một chiếc váy dạ hội truyền thống để đi thảm đỏ. Cô đeo vòng cổ Serpenti của Bvlgari với vòng tay kim cương và đá onyx.

Tại Thượng Hải, Trung Quốc

Đối với thảm đỏ của sự kiện quảng bá cho The Devil Wears Prada 2 tại Thượng Hải, Anne đã từ bỏ màu đỏ rực rỡ và chọn một chiếc váy xếp ly của Susan Fang. Chiếc váy hai dây mảnh, đính kim sa, phần chân váy xòe dài đến đầu gối, được phủ bởi những hàng bèo nhún màu hồng và tím nhạt, bồng bềnh, tạo nên tổng thể vẻ ngoài đầy đặn. Đôi bông tai kim cương Bvlgari đã giúp Anne hoàn thiện vẻ ngoài lộng lẫy.

Tại New York, Mỹ

Chiếc váy màu đỏ rực, dài đến bắp chân được thiết kế riêng bởi Louis Vuitton có phần thân áo corset hạ eo, đường viền cổ hình trái tim và chân váy có cấu trúc. Để tôn lên bộ trang phục của mình, Anne Hathaway chọn bộ vòng tay quấn bằng vàng hồng Bvlgari, khuyên tai dáng dài và một chiếc nhẫn cocktail màu đỏ.

Tại London, Anh

Đối với buổi ra mắt phim ở London, Anne đã có một lựa chọn thú vị hơn. Chiếc váy Versace màu đen bó sát, có các mảng vải xuyên thấu ở phần xương sườn và đường xẻ cao đến đùi. Chất liệu nhung sang trọng và phần nhấn lấp lánh ở ngực đã đủ để cô không đeo dây chuyền mà vẫn sáng bừng, tôn được chiếc cổ cao thanh toát của mình. Anne buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng và giữ vẻ ngoài đơn giản, đẹp tự nhiên.

Trong buổi dạ tiệc “A Night With Runway” tại London

Khoảnh khắc này của Anne là một phần trong chuỗi sự kiện thảm đỏ liên tiếp ở London. Cô đã thay đổi sang chiếc váy Louis Vuitton trắng đen cho buổi dạ tiệc “A Night With Runway”. Chiếc váy dài chấm đất với họa tiết sọc xòe rộng, tạo hiệu ứng xếp hai lớp váy ấn tượng. Anne Hathaway giữ vẻ ngoài khá đơn giản về phụ kiện, đi giày cao gót mũi nhọn màu đen và đeo vòng cổ choker đính kim cương Bvlgari.