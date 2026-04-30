Huyền Baby diện set đồ hơn 190 triệu đồng đi nghỉ lễ

Trong loạt ảnh chia sẻ trên trang cá nhân mới đây, Huyền Baby diện bikini họa tiết Barocco đặc trưng của Versace.

Thiết kế làm từ chất liệu co giãn, ôm sát cơ thể, gồm áo cổ yếm dáng tam giác, điểm nhấn là chi tiết Medusa ở giữa. Sản phẩm có giá khoảng 550 USD (gần 15 triệu đồng).

Quần bikini cùng bộ được may tại Italy, họa tiết đồng điệu và ghim Medusa ở hông, giá khoảng 520 USD (khoảng 13 triệu đồng).

Người đẹp phối cùng hoa tai dáng dài của Versace, thiết kế kim loại mạ vàng, giá khoảng 13 triệu đồng.

Điểm nhấn đắt giá là vòng tay Vintage Alhambra 5 họa tiết của Van Cleef & Arpels, chế tác từ vàng 18K kết hợp đá carnelian, có giá khoảng 160 triệu đồng.

Huyền Baby thường lựa chọn bikini từ các nhà mốt cao cấp. Trước đó, cô nhiều lần diện thiết kế của Chanel, Miu Miu, Gucci, Dolce & Gabbana trong các chuyến du lịch.

Khi nghỉ dưỡng tại Ninh Thuận, người đẹp sinh năm 1989 từng mặc áo tắm liền thân cut-out thuộc dòng Chanel Resort 2024, giá khoảng 1.350 USD (gần 34 triệu đồng).

Trong chuyến thăm Miami, Florida (Mỹ) hồi tháng 6/2023, cô gây chú ý với trang phục khoét hông cao, tôn đường cong cơ thể. Mẫu thiết kế của nhà mốt Dior có giá khoảng 27,5 triệu đồng.

Huyền Baby tên thật Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989, là hot girl đời đầu tại Hà Nội. Cô từng vào top 8 Miss Teen 2008, là thành viên nhóm nhạc B.Sily cùng Emily và Hạnh Sino. Năm 2013, cô kết hôn với đại gia Quang Huy - chủ một hệ thống khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội và TP HCM, bước vào cuộc sống hào môn và rời showbiz. Người đẹp hiện sống cùng chồng và hai con trong biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng do anh tặng dịp Valentine 2020. Huyền Baby có tủ đồ hiệu xa xỉ, thường xuyên khoe ảnh đi du lịch nước ngoài. Năm 2023, ca sĩ gây chú ý khi tham gia chương trình 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'.