Vợ Jeff Bezos phối tanktop với váy mỏng

Sanchez nổi bật với phụ kiện của Chanel tại sự kiện tối 10/9. Ảnh: Gilbert Carrasquillo

Ba tháng sau đám cưới xa hoa với tỷ phú Jeff Bezos, Lauren Sanchez tiếp tục khẳng định gu thời trang sang trọng khi dự tiệc ra mắt sách của Sofia Coppola, do Chanel tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York, tối 10/9.

Cựu phóng viên 55 tuổi chọn áo tanktop trắng đơn giản kết hợp chân váy maxi đen xuyên thấu với chi tiết chấm bi, tạo vẻ gợi cảm. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở loạt dây lưng xích vàng biểu tượng của Chanel quấn quanh eo, gắn kèm mặt dây sáng lấp lánh. Sanchez hoàn thiện diện mạo bằng clutch đen, hoa tai vàng, kính râm Chanel cùng mái tóc nâu buông xõa bồng bềnh.

Vợ tỷ phú Jeff Bezos kết hợp áo tanktop trắng đơn giản với chân váy đen xuyên thấu gợi cảm. Ảnh: Gilbert Carrasquillo

Đây không phải lần đầu tiên vợ Bezos thể hiện tình yêu với Chanel. Sinh nhật năm ngoái tại St. Barts, cô diện áo crop top của Chanel giá 4.450 USD và quần short tweed khi đi dạo cùng vị hôn phu. Tại hội nghị Sun Valley - còn gọi là "trại hè của giới tỷ phú" - cô mặc set váy len chần bông Chanel kết hợp cardigan, tạo cảm giác trẻ trung với sneaker trắng. Tháng 3 vừa qua, Sanchez cũng góp mặt trong tiệc tối tiền Oscar của Chanel tại Beverly Hills bên cạnh Kim Kardashian, khẳng định vị thế khách VIP của thương hiệu.

Ngoài Chanel, Lauren Sanchez cũng thường gây chú ý với những thiết kế xuyên thấu táo bạo. Hồi tháng 7, cô từng gây bão khi mặc váy đen họa tiết da thú trong suốt, không nội y, ở Saint-Tropez.

Vợ chồng Jeff Bezos và Lauren Sanchez tình tứ trong buổi hẹn hò ở Pháp tối 23/7. Ảnh: Backgrid

Sự kiện lần này đánh dấu màn xuất hiện đầu tiên của Sanchez tại một tuần lễ thời trang kể từ khi kết hôn với Bezos hồi tháng 6 ở Venice. Trong ba ngày tiệc cưới, cô liên tục thay đổi từ váy ren Dolce & Gabbana lộng lẫy đến những thiết kế gợi cảm cho tiệc hậu hôn lễ.