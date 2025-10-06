Vợ Jeff Bezos và vị hôn thê C. Ronaldo đeo nhẫn kim cương 'khủng' dự show Balenciaga

Lauren Sanchez và Georgina Rodriguez ngồi hàng đầu ở show Balenciaga. Ảnh: Page Six

Ngồi hàng ghế đầu trong buổi diễn tối 5/10, vợ Jeff Bezos và vị hôn thê của C. Ronaldo cùng chọn trang phục đen tuyền thanh lịch, khiến loạt trang sức lấp lánh trên tay càng nổi bật. Lauren Sanchez, 55 tuổi, đeo chiếc nhẫn kim cương cắt hình bầu dục khổng lồ trên tay trái. Trong khi Georgina Rodriguez, 31 tuổi, đeo hai chiếc nhẫn kim cương ở cả hai tay.

Theo ước tính, tổng giá trị những viên đá quý này lên đến khoảng 12 triệu USD. Chiếc nhẫn của Sanchez được chế tác bởi nhà kim hoàn nổi tiếng Lorraine Schwartz, với viên kim cương nặng khoảng 45 carat, được đánh giá có độ trong suốt hoàn hảo và giá trị vượt quá 6 triệu USD. Đây là bản nâng cấp lớn so với chiếc nhẫn đính hôn ban đầu của cô, trị giá 2,5 triệu USD với viên kim cương hồng 20 carat.

Sanchez khoe nhẫn ở đám cưới tại Italy hồi tháng 6. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Georgina nhận chiếc nhẫn từ Ronaldo vào tháng 8, sau 8 năm bên nhau. Mẫu nhẫn cắt bầu dục lấp lánh được các chuyên gia định giá từ 2 đến 5 triệu USD, với viên kim cương có thể nặng hơn 30 carat, đạt tiêu chuẩn màu D và độ trong suốt hoàn hảo.

C. Ronaldo và Georgina đính hôn hồi tháng 8. Ảnh: Instagram

Sự xuất hiện của hai "bà hoàng nhẫn kim cương" khiến show Balenciaga càng thu hút chú ý, trở thành đề tài được giới mộ điệu bàn tán sôi nổi suốt Tuần lễ Thời trang Paris.