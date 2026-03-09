Gu thời trang hack dáng của mỹ nhân Việt 1m50 lọt top 100 gương mặt đẹp thế giới

Nữ diễn viên Kaity Nguyễn đang nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Không chỉ gây ấn tượng bởi sự nghiệp điện ảnh thành công, mỹ nhân sinh năm 1999 còn được nhắc đến nhờ phong cách thời trang tinh tế giúp “hack dáng” dù chỉ cao khoảng 1m50.

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn khoảng 1m50, Kaity Nguyễn vẫn luôn nổi bật tại các sự kiện nhờ phong cách thời trang thanh lịch và khéo léo tôn dáng.

Nữ diễn viên thường lựa chọn váy cocktail ngắn, thiết kế tối giản. Những kiểu váy này giúp đôi chân trông dài hơn, đồng thời tôn lên làn da trắng sáng

Các thiết kế gọn gàng, ít chi tiết rườm rà cũng giúp tổng thể trang phục trông thanh thoát hơn.

Ngoài ra, Kaity Nguyễn thường áp dụng công thức áo crop top hoặc áo hở eo kết hợp chân váy hoặc quần shorts, tạo hiệu ứng kéo dài tỷ lệ cơ thể

Những đôi giày cao gót từ 10–15 cm là “trợ thủ” giúp nữ diễn viên tăng chiều cao đáng kể khi xuất hiện trước công chúng.

Những năm gần đây, Kaity Nguyễn dần chuyển sang hình ảnh trưởng thành, sang chảnh và thanh lịch. Vì vậy, các trang phục cô lựa chọn cũng kín đáo hơn nhưng vẫn khéo léo tôn đường cong cơ thể.

Nữ diễn viên thường chọn váy trễ vai nhẹ nhàng hoặc thiết kế ôm sát để tôn vóc dáng, nhưng vẫn giữ sự tinh tế, tránh những chi tiết quá táo bạo. Phong cách này giúp cô vừa quyến rũ vừa thanh lịch.

Trong đời thường, Kaity Nguyễn theo đuổi hình ảnh nữ tính, hiện đại nhưng vẫn gợi cảm vừa phải.

Cô thường diện áo hai dây, áo cổ yếm, váy liền hoặc sơ mi phối cùng quần ống rộng, tạo vẻ ngoài trẻ trung và năng động.

Phụ kiện được cô ưu tiên theo hướng tối giản như túi xách nhỏ hay sandals, giúp tổng thể trang phục hài hòa và thanh lịch.

Bên cạnh phong cách thời trang, Kaity Nguyễn cũng chú trọng chăm sóc bản thân để duy trì vẻ ngoài rạng rỡ. Nữ diễn viên cho biết cô duy trì thói quen dưỡng da đều đặn, đặc biệt chú trọng làm sạch sâu và cấp ẩm.

Để giữ vóc dáng săn chắc, Kaity Nguyễn tập gym, yoga và chạy bộ khoảng ba buổi mỗi tuần.

Song song với đó, cô duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường rau củ quả và hạn chế tinh bột