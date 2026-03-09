Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Gu thời trang hack dáng của mỹ nhân Việt 1m50 lọt top 100 gương mặt đẹp thế giới

Sự kiện: Phong cách thời trang của SAO

Dù chỉ cao khoảng 1m50, Kaity Nguyễn vẫn ghi điểm với gu thời trang tinh tế, khéo léo “hack dáng”, biến hoá linh hoạt phong cách.

Gu thời trang hack dáng của mỹ nhân Việt 1m50 lọt top 100 gương mặt đẹp thế giới - 1

Nữ diễn viên Kaity Nguyễn đang nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Không chỉ gây ấn tượng bởi sự nghiệp điện ảnh thành công, mỹ nhân sinh năm 1999 còn được nhắc đến nhờ phong cách thời trang tinh tế giúp “hack dáng” dù chỉ cao khoảng 1m50.

Gu thời trang hack dáng của mỹ nhân Việt 1m50 lọt top 100 gương mặt đẹp thế giới - 2

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn khoảng 1m50, Kaity Nguyễn vẫn luôn nổi bật tại các sự kiện nhờ phong cách thời trang thanh lịch và khéo léo tôn dáng.

Gu thời trang hack dáng của mỹ nhân Việt 1m50 lọt top 100 gương mặt đẹp thế giới - 3

Nữ diễn viên thường lựa chọn váy cocktail ngắn, thiết kế tối giản. Những kiểu váy này giúp đôi chân trông dài hơn, đồng thời tôn lên làn da trắng sáng

Gu thời trang hack dáng của mỹ nhân Việt 1m50 lọt top 100 gương mặt đẹp thế giới - 4

Các thiết kế gọn gàng, ít chi tiết rườm rà cũng giúp tổng thể trang phục trông thanh thoát hơn.

Gu thời trang hack dáng của mỹ nhân Việt 1m50 lọt top 100 gương mặt đẹp thế giới - 5

Ngoài ra, Kaity Nguyễn thường áp dụng công thức áo crop top hoặc áo hở eo kết hợp chân váy hoặc quần shorts, tạo hiệu ứng kéo dài tỷ lệ cơ thể

Gu thời trang hack dáng của mỹ nhân Việt 1m50 lọt top 100 gương mặt đẹp thế giới - 6

Những đôi giày cao gót từ 10–15 cm là “trợ thủ” giúp nữ diễn viên tăng chiều cao đáng kể khi xuất hiện trước công chúng.

Gu thời trang hack dáng của mỹ nhân Việt 1m50 lọt top 100 gương mặt đẹp thế giới - 7

Những năm gần đây, Kaity Nguyễn dần chuyển sang hình ảnh trưởng thành, sang chảnh và thanh lịch. Vì vậy, các trang phục cô lựa chọn cũng kín đáo hơn nhưng vẫn khéo léo tôn đường cong cơ thể.

Gu thời trang hack dáng của mỹ nhân Việt 1m50 lọt top 100 gương mặt đẹp thế giới - 8

Nữ diễn viên thường chọn váy trễ vai nhẹ nhàng hoặc thiết kế ôm sát để tôn vóc dáng, nhưng vẫn giữ sự tinh tế, tránh những chi tiết quá táo bạo. Phong cách này giúp cô vừa quyến rũ vừa thanh lịch.

Gu thời trang hack dáng của mỹ nhân Việt 1m50 lọt top 100 gương mặt đẹp thế giới - 9

Trong đời thường, Kaity Nguyễn theo đuổi hình ảnh nữ tính, hiện đại nhưng vẫn gợi cảm vừa phải.

Gu thời trang hack dáng của mỹ nhân Việt 1m50 lọt top 100 gương mặt đẹp thế giới - 10

Cô thường diện áo hai dây, áo cổ yếm, váy liền hoặc sơ mi phối cùng quần ống rộng, tạo vẻ ngoài trẻ trung và năng động.

Gu thời trang hack dáng của mỹ nhân Việt 1m50 lọt top 100 gương mặt đẹp thế giới - 11

Phụ kiện được cô ưu tiên theo hướng tối giản như túi xách nhỏ hay sandals, giúp tổng thể trang phục hài hòa và thanh lịch.

Gu thời trang hack dáng của mỹ nhân Việt 1m50 lọt top 100 gương mặt đẹp thế giới - 12

Bên cạnh phong cách thời trang, Kaity Nguyễn cũng chú trọng chăm sóc bản thân để duy trì vẻ ngoài rạng rỡ. Nữ diễn viên cho biết cô duy trì thói quen dưỡng da đều đặn, đặc biệt chú trọng làm sạch sâu và cấp ẩm.

Gu thời trang hack dáng của mỹ nhân Việt 1m50 lọt top 100 gương mặt đẹp thế giới - 13

Để giữ vóc dáng săn chắc, Kaity Nguyễn tập gym, yoga và chạy bộ khoảng ba buổi mỗi tuần.

Gu thời trang hack dáng của mỹ nhân Việt 1m50 lọt top 100 gương mặt đẹp thế giới - 14

Song song với đó, cô duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường rau củ quả và hạn chế tinh bột

Mỹ nhân Việt cao 1m50 được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là ai?
Mỹ nhân Việt cao 1m50 được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là ai?

Nữ diễn viên Kaity Nguyễn nhận được nhiều chú ý khi xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Chi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/03/2026 16:11 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN