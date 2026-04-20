Mỹ nhân quê Bắc Ninh tuổi trung niên vào vai hoàng hậu trong phim cổ trang về vua Đinh có nhan sắc ra sao?
Đỗ Thị Hải Yến mới đây đã vào vai hoàng hậu họ Dương trong phim "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh" khiến khán giả rất quan tâm. Dù đã ở tuổi trung niên, trải qua vài lần sinh nở nhưng nhan sắc của cô vẫn gây chú ý.
Đỗ Thị Hải Yến trong phim "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh" vào Hoàng hậu họ Dương. Nhân vật được lấy cảm hứng từ Hoàng hậu Dương Vân Nga - người phụ nữ gắn với bước ngoặt lịch sử đầu thời kỳ dựng nước, giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực giữa các triều đại. Dù sử sách ghi chép không nhiều, hình tượng Hoàng hậu họ Dương vẫn được truyền tụng với dung nhan phúc hậu, khí chất quyền quý. Việc chọn Đỗ Thị Hải Yến được cho là thuyết phục khán giả bởi nữ diễn viên quê Bắc Ninh hội tụ được đầy đủ yếu tố này.
Thực tế, Đỗ Thị Hải Yến đã 43 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng ở đời thực cô vẫn giữ được vẻ đẹp "nàng thơ", đằm thắm, dịu dàng.
Khi được hỏi về bí quyết làm đẹp, Đỗ Thị Hải Yến cho biết, cô cũng chỉ làm những việc thông thường như dưỡng da, đắp mặt nạ, ăn uống khoa học.
Đúng như Đỗ Thị Hải Yến chia sẻ vốn có vóc dáng mảnh mai, lại dân múa nên hình thể của cô luôn cân đối, gọn gàng.
Khán giả chưa bao giờ thấy cô phải giảm cân vì vóc dáng của Đỗ Thị Hải Yến từ trước đến nay luôn mảnh mai như vậy.
Nhờ sở hữu cơ địa chuẩn đẹp nên Đỗ Thị Hải Yến luôn xuất hiện trước khán giả với hình ảnh hoàn hảo cùng khí chất sang trọng.
Ở tuổi 43, làn da của Đỗ Thị Hải Yến cũng được rất nhiều người hâm mộ.
Dường như thời gian đã bỏ qua Đỗ Thị Hải Yến để cô luôn duy trì được nhan sắc rực rỡ như hiện tại.
Mỗi lần xuất hiện Đỗ Thị Hải Yến lại nổi bật giữa đám đông bởi nét xinh đẹp "trời ban" của mình.
Đỗ Thị Hải Yến là nữ diễn viên nức tiếng màn ảnh với nhiều phim ra rạp ăn khách, mới đây cô gây ấn tượng qua vai nữ chính trong phim "Quán Kỳ Nam"....
