Mỹ nhân Việt đầu tiên lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới giờ ra sao?

Năm 2014, Trương Tri Trúc Diễm bất ngờ xuất hiện ở vị trí 67 trong bảng xếp hạng "Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới" do TC Candler công bố. Bảng xếp hạng này mỗi năm luôn là sân chơi nhan sắc được giới giải trí toàn cầu quan tâm.

Thời điểm đó, Trúc Diễm cũng được báo chí quốc tế dành những lời khen có cánh khi sở hữu nét đẹp chuẩn Á Đông với sống mũi thanh thoát, ánh mắt dịu dàng và khuôn miệng cuốn hút. Nhan sắc của cô từng được công nhận ở nhiều đấu trường quốc tế.

Nhan sắc của cô được đánh giá cao đến mức Getty Images - nơi nổi tiếng với những tấm ảnh “phơi bày khuyết điểm” cũng không thể “dìm” được. Việc Trúc Diễm là mỹ nhân Việt đầu tiên góp mặt trong BXH này khiến truyền thông, khán giả nước nhà tự hào.

Từng là mỹ nhân đình đám showbiz Việt

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, từng đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005. Sau đó, cô đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái Đất 2007, đoạt giải "Người đẹp thời trang". Thập niên 2000, Trương Tri Trúc Diễm là người mẫu đắt show, xuất hiện trên nhiều tạp chí, từng được gọi là "nữ hoàng quảng cáo".

Năm 2011, người đẹp lọt vào top 15 Hoa hậu Quốc tế. Trương Tri Trúc Diễm cũng được đánh giá là người đẹp có học thức cao. Cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Singapore, thành thạo tiếng Anh, tiếng Hàn, giao tiếp được bằng tiếng Trung.

Nhan sắc của Trúc Diễm thời thiếu nữ.

Không chỉ ở mảng sắc đẹp, Trúc Diễm còn thành công khi theo đuổi con đường diễn xuất. Bộ phim điện ảnh đầu tay của cô là Nhật ký Bạch Tuyết (2010). Hai năm sau, cô góp mặt trong Đam mê (2012) - một bộ phim được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim trong và ngoài nước.

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Trúc Diễm là vai diễn trong bộ phim Âm mưu giày gót nhọn (2013) của đạo diễn Hàm Trần. Phim không chỉ gây tiếng vang tại Việt Nam mà còn được công chiếu ở Mỹ, Úc và một số thị trường khác. Cùng năm đó, cô được chọn làm đại diện diễn viên Việt Nam tham dự Liên hoan phim Cannes, góp phần đưa tên tuổi cô vươn xa hơn nữa.

Lận đận nơi xứ người

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Trúc Diễm kết hôn và bắt đầu lui về hậu trường từ năm 2015. Đến tháng 6/2021, cô sang Mỹ định cư cùng ông xã. Tuy nhiên, chỉ 6 tháng sau khi sang Mỹ, cô bất ngờ xác nhận ly hôn chồng.

Người đẹp chia sẻ lý do là do những khác biệt không thể dung hòa, nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè văn minh. “Tuy không còn cùng nhìn về một hướng, nhưng vẫn sẽ cầu chúc những điều tốt nhất cho nhau”, cô nói.

Ở Mỹ, cô tiếp tục hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu, diễn viên. Người đẹp từng hé lộ chuyện bản thân bị trầm cảm vì kinh doanh thất bại khi sang Mỹ lập nghiệp. Thời điểm sang nước ngoài, cô "tay trắng", mất hết tiền bạc và phải bán đồ hiệu để trang trải. Cô biết mình chỉ là con số 0 nên luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị.

Trúc Diễm từng có khoảng thời gian suy sụp vì ly hôn, mắc bệnh cường giáp.

Tưởng rằng sẽ có cuộc sống êm đềm để lập nghiệp, Trúc Diễm bất ngờ gặp biến cố sức khoẻ. Người đẹp từng bị thay đổi ngoại hình do biến chứng của bệnh cường giáp, khiến cô đau đầu, mất tập trung và ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.

Do phát hiện muộn, nên tình trạng cường giáp của Trúc Diễm khá nặng, đồng tử có biểu hiện bị lồi, thỉnh thoảng mờ, tay chân run, cơ thể luôn thiếu sức, không thể vận động nhiều, mất tập trung, hay quên, stress vô cớ... Sau 2 năm điều trị, cô lấy lại phong độ, tiếp tục hoạt động với niềm đam mê.

Vực dậy sau nhiều biến cố

Ở tuổi 39, Trúc Diễm đang xây dựng cuộc sống ổn định tại Mỹ, phát triển mảng thời trang và nghệ thuật biểu diễn. Người đẹp vẫn chọn cuộc sống độc thân vì chuyện tình cảm không còn là vấn đề ưu tiên của cô hiện tại. Mỹ nhân sinh năm 1987 quan niệm hôn nhân không dành cho tất cả, đừng vì cô đơn mà chấp nhận một mối quan hệ không phù hợp.

Năm 2022, Trúc Diễm từng gây chú ý khi xuất hiện tại LHP Cannes, khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của một ngôi sao từng làm rạng danh Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp và điện ảnh quốc tế.

Thời gian qua, cô đánh dấu sự trở lại nổi bật với vai chính trong bộ phim quốc tế The Last Mermaid cùng diễn viên Jack McEvoy, được quảng bá tại LHP Cannes 2025. Bộ phim này được quay chủ yếu ở Việt Nam và là bước tiến mới trong hành trình phát triển sự nghiệp quốc tế của Trúc Diễm.

Trúc Diễm lấy lại vẻ rạng rỡ sau nhiều sóng gió.

Khi nhìn lại thăng trầm cuộc sống, Trúc Diễm hạnh phúc vì vượt qua được mọi thứ. Cô từng tâm sự trên trang cá nhân: "Xa quê, tự lập nơi xứ người cho tôi sự trưởng thành để đối diện với chính mình, cũng giúp tôi trân trọng nhiều thứ trong cuộc sống. Giờ đây tôi không còn mặc cảm về quãng thời gian khó khăn đó.

Tôi tin mình không cần phải hoàn hảo để có được yêu thương từ khán giả. Tôi cần mạnh mẽ và chân thành hơn bởi lẽ cuộc sống này còn dài và mỗi chương cuộc đời mình là cơ hội để kiến tạo và làm chủ nó tốt hơn".