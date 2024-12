Điểm danh mỹ nhân Việt lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, có cả Hoa hậu Việt Nam 3 con

Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo, sinh năm 1991, đã trải qua một tuổi thơ đầy khó khăn tại Bạc Liêu. Để có thể theo đuổi con đường học vấn, cô đã làm việc tại một siêu thị ở Cần Thơ, nỗ lực không ngừng để trang trải học phí. Với chiều cao 1m73, số đo ba vòng ấn tượng 83-60-90 và nhan sắc ngọt ngào, Thu Thảo đã xuất sắc giành vương miện Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012, tiếp đó là danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2012.

Không chỉ nổi bật với vẻ đẹp thanh thuần, Đặng Thu Thảo còn được biết đến với khí chất "thần tiên tỷ tỷ". Năm 2019, cô vinh dự đứng thứ 77 trong bảng xếp hạng "Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới" khu vực châu Á. Sự yêu mến của công chúng dành cho cô không chỉ đến từ nhan sắc mà còn từ lối sống kín đáo, không scandal, điều này càng làm tăng thêm sức hút của nàng Hoa hậu.

Những năm gần đây, dù đã rời xa làng giải trí nhưng Đặng Thu Thảo luôn xuất hiện với hình ảnh thanh lịch và chỉn chu, mang đến cho người đối diện cảm giác nhẹ nhàng và quyến rũ. Với thần thái "băng thanh ngọc khiết", cô đã được người hâm mộ ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ". Hiện tại, dù đã trở thành bà mẹ ba con, danh xưng này vẫn chưa có ai khác trong showbiz Việt có thể thay thế.

Đặng Thu Thảo đã từng lọt vào top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á do TC Candler bình chọn.

Đặng Thu Thảo không chỉ nổi bật với vẻ đẹp ngoại hình mà còn với phong cách thời trang tinh tế và sự duyên dáng trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Huyền My

Sinh năm 1995 tại Hà Nội, Huyền My bước chân lên sàn catwalk từ năm 14 tuổi và chọn đi theo con đường người mẫu chuyên nghiệp. Nhờ sở hữu chiều cao nổi bật 1m74 cùng gương mặt xinh đẹp, cô sớm gây ấn tượng trong làng mốt. Nhờ vẻ đẹp đậm chất Á Đông với gương mặt thanh tú, nụ cười tươi sáng và vóc dáng lý tưởng, Huyền My đã đạt danh hiệu Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Năm 2020, TC Candler - trang báo uy tín của Mỹ, cập nhật hình ảnh Huyền My trong danh sách đề cử top 100 người có gương mặt đẹp nhất thế giới. Xuất hiện cùng cô là loạt người đẹp đình đám từ khắp thế giới như Hailey Bieber, Lisa, Jisoo BlackPink.... Thời điểm đó, Huyền My là sao Việt duy nhất lọt top đề cử này. Rất nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ và gửi lời chúc mừng tới Á hậu Việt Nam 2014.

Á hậu Huyền My đã lọt vào Top đề cử 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn vào năm 2020.

Nàng hậu cho biết: "My rất vui khi lọt vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2020, điều đó cho thấy những nỗ lực trong thời gian vừa qua đã được cộng đồng ghi nhận. Bởi danh sách đề cử này còn dựa trên nhiều tiêu chí khác nữa ngoài tiêu chuẩn xinh đẹp. Huyền My rất cảm ơn những người đã ủng hộ và tin tưởng My".

Huyền My còn từng được truyền thông Trung Quốc ưu ái gọi là "Quốc bảo nhan sắc Việt" nhờ ngoại hình xinh đẹp, thanh thoát và sự duyên dáng.

Trương Tri Trúc Diễm

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, từng đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005. Cô sở hữu nét đẹp lai đặc trưng với sống mũi cao, gương mặt thon gọn cùng chiều cao trội bật 1m74 cùng số đo ba vòng lần lượt là 88 - 62 - 88 (cm).

Năm 2014, Trương Tri Trúc Diễm bất ngờ được trang TC Candler bình chọn vào "Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới". Trong bảng xếp hạng, nàng Hậu xếp thứ 67 và là người đẹp duy nhất của Việt Nam có được vinh dự này tại thời điểm đó.

Nói về thông tin bất ngờ này, Trúc Diễm cho biết cô cảm thấy rất vui mừng và thật sự không nghĩ mình lại được đánh giá cao. Người đẹp chia sẻ: "Tôi nghe thông tin khi đang làm người mẫu cho bộ sưu tập mới của một nhà thiết kế. Thật sự đây là tin tức mang đến cho tôi nhiều bất ngờ và hạnh phúc”.

Vẻ đẹp hoàn mỹ của Trúc Diễm, ngôi sao điện ảnh đình đám Trung Quốc - Phạm Băng Băng chỉ xếp trước Trúc Diễm một thứ bậc, hạng 66.

Trúc Diễm sở hữu vẻ ngoài cuốn hút với gương mặt thon gọn, sống mũi cao và nét đẹp lai tây khá ấn tượng. Những năm của thập niên 2000, người đẹp có mặt trên 100 bìa báo, từng được bình chọn là "nữ hoàng quảng cáo". Sau nhiều năm đăng quang tại các cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Hoa hậu Trái đất,... Trúc Diễm vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ. Không những thế, qua thời gian, cô ngày càng mặn mà, cuốn hút hơn.

Thảo Nhi Lê

Thảo Nhi Lê tên thật là Lê Thảo Nhi, sinh năm 1994 tại Đức, trở về Việt Nam khoảng 5 năm trước. Cô hiện sinh sống và làm việc tại TP HCM. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m68 cùng số đo 3 vòng lý tưởng: 88-65-92 (cm). Thảo Nhi Lê đạt thành tích Á hậu 1 tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Trên mạng xã hội, Thảo Nhi là một trong những hot Instagram, fashionista đình đám nhờ sở hữu gương mặt lai Tây, thân hình quyến rũ cùng gu thời trang ấn tượng.

Cô cũng là một rich kid luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Vào ngày 28/12/2020, Thảo Nhi Lê bất ngờ lọt "Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới" của TC Candler. Cô đứng thứ 81 và là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách này. Năm 2021, cô nàng "hạ cánh" ở vị trí 67 - tăng hẳn 14 bậc so với lần trước đó.

Năm 2022, Á hậu Lê Thảo Nhi xếp thứ 57, tăng 10 bậc so với năm 2021. Cô là người đẹp Việt duy nhất ba lần liên tiếp góp mặt trong danh sách bình chọn.

Thảo Nhi Lê giữ kỷ lục 3 lần lọt danh sách này.

Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là một bảng xếp hạng thường niên của TC Candler, ra mắt lần đầu vào năm 1990. Đơn vị này dựa theo thông tin tổng hợp từ các diễn đàn cùng với việc tham khảo mức độ nổi tiếng và đặt ra nhiều tiêu chí riêng để đưa ra những ứng cử viên cho hạng mục của nam và nữ. Từ danh sách ứng cử đó, khán giả toàn cầu có thể tham gia bình chọn cho các gương mặt mà mình yêu thích thông qua trang chính thức của TC Candler trước khi phía này đưa ra kết quả cuối cùng.

