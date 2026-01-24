Màu vàng 'phong thủy' trong trang phục cưới nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Hôm 22/1, thiếu gia nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng - doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - làm lễ Hằng thuận với á hậu Phương Nhi ở một ngôi chùa trên đỉnh núi Chín Khúc, Nha Trang. Uyên ương cùng diện trang phục màu vàng gold rực rỡ, trong không gian bài trí nhiều hoa tươi màu vàng.

Phương Nhi diện chiếc áo dài phom dáng cổ điển làm từ chất liệu tơ tằm quý hiếm, thân áo thêu thủ công hoa sen thể hiện dáng vẻ tinh khôi, mềm mại. Sánh đôi bên vợ, Minh Hoàng diện áo dài vàng sắc trầm, thêu họa tiết núi non và vầng dương, đại diện cho sự mạnh mẽ, vững chãi.

Đi cùng áo dài là áo choàng dài cả mét, thêu tay thủ công tinh xảo. Tông màu và kiểu dáng trang phục gợi nhớ đến hình ảnh của vua chúa thời xưa.

Bộ trang phục nổi bật giúp Phương Nhi nhận được nhiều lời khen về sắc vóc. Dù màu vàng khó chinh phục, á hậu được nhận xét toát lên nét đài các, ra dáng nàng dâu hào môn.

Trong đám cưới của con trai, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng chọn tông vàng để làm điểm nhấn trên trang phục. Ông phối cà vạt vàng cùng bộ suit màu xám.

Thời gian qua, màu vàng được Phạm Nhật Vượng ưu ái trên trang phục. Trong lễ trao giải VinFuture hồi cuối năm 2025, ông cũng diện cà vạt vàng khi xuất hiện cùng cả gia đình. Trước đó, tỷ phú có thói quen mặc suit cùng cà vạt đỏ, cũng là màu logo của tập đoàn Vingroup.

Tại đám hỏi của con trai Minh Hoàng và con dâu Phương Nhi, tổ chức tại quê nhà cô dâu hồi tháng 1/2025, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng gây chú ý khi hiếm hoi diện cà vạt vàng.

Màu cà vạt tỷ phú chọn còn đồng điệu với bộ áo dài vàng thêu hoa sang trọng của vợ ông (ngồi góc trái).

Trong đám hỏi của con trai tỷ phú, tông màu vàng gold được sử dụng làm chủ đạo. Đây cũng là gam màu 'phong thủy' được gia đình nhà ông Phạm Nhật Vượng ưu ái xuyên suốt các sự kiện trọng đại.

Theo Elle, trang phục màu vàng gợi năng lượng tích cực, niềm vui và sự lạc quan, ánh sáng mặt trời. Màu vàng thuộc nhóm màu ấm, là biểu hiện của sự tự tin, gợi liên tưởng đến tông màu của vua chúa, sự xa hoa, sang trọng. Đây đồng thời còn là gam màu cao quý trong Phật giáo.

Hôm đám hỏi, Phương Nhi và Minh Hoàng diện áo dài tông vàng gold của NTK Đỗ Long. Hai thiết kế sử dụng chỉ ánh kim, đính kết hơn 200 viên đá Swarovski, thể hiện hình ảnh 'mặt trăng ôm mặt trời' đại diện cho tình yêu vĩnh cửu.