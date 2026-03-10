Anh Tú chi gần 300 triệu đồng mua túi xách tặng Diệu Nhi

Hai mẫu túi mà Anh Tú Atus chọn mua tặng Diệu Nhi đều là những sản phẩm mới ra mắt của thương hiệu. Mẫu Medium Diorly Bag nằm trong bộ sưu tập đầu tay của Jonathan Anderson cho Dior, làm từ chất liệu da bê mềm mại, thêu chỉ nổi họa tiết Flat Cannage, phù hợp với phong cách thanh lịch, giá bán 4.700 USD (hơn 123 triệu đồng).

Chiếc còn lại là Lady D-Joy Bag cỡ nhỏ màu Ice Blue, mang dáng vẻ trang nhã, phù hợp để đi sự kiện. Sắc xanh baby blue là tone màu quen thuộc trong các bộ sưu tập của Dior hiện tại. Thiết kế định giá 5.500 USD (khoảng 145 triệu đồng).

Hai chiếc túi hàng hiệu được Anh Tú chi hàng trăm triệu đồng để làm quà bất ngờ cho vợ.

Mẫu Diorly dễ dùng hàng ngày, còn Lady D-Joy phù hợp đi sự kiện.

Diệu Nhi cho biết bất ngờ khi về nhà và thấy hai món quà của chồng tặng trên bàn. "Mình nghĩ là các năm tiếp theo khó mà có lại cảm giác của ngày hôm nay", nữ diễn viên bày tỏ sự xúc động. Ở những dịp lễ các năm trước, Diệu Nhi từng tiết lộ thường được chồng chuyển khoản tiền mừng.

Diệu Nhi, Anh Tú đăng ký kết hôn năm 2019 ở Hà Nội sau bốn năm gắn bó. Họ tổ chức hôn lễ ở biển năm 2022 với sự chứng kiến của khoảng 300 khách mời. Từ khi thành vợ chồng, họ tận hưởng cuộc sống viên mãn tuy nhiên ít khi chia sẻ chuyện riêng tư với công chúng. Diệu Nhi cho biết thường được chồng chiều chuộng, quan tâm những điều nhỏ. Cả hai thay đổi gu ăn mặc để ngày càng trông đồng điệu với nhau.

Anh Tú - Diệu Nhi.

Diệu Nhi sinh năm 1991, là diễn viên, nghệ sĩ hài. Cô nổi tiếng với các vai diễn trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình như Gia đình là số một, Bẫy ngọt ngào, Gặp lại chị bầu... Cô còn tham gia tích cực các gameshow. Cô công khai tình cảm với diễn viên kém hai tuổi Anh Tú Atus năm 2015 và kết hôn năm 2022. Gần đây, cặp sao gây chú ý, hút hàng triệu lượt xem khi tham gia Running Man Vietnam mùa ba.