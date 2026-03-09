Gu thời trang cá tính, gợi cảm của dàn mỹ nhân phim 400 tỷ 'Thỏ ơi'

Một trong những nữ diễn viên gây chú ý trong phim “Thỏ ơi” của Trấn Thành là LyLy. Trong phim, cô đảm nhận vai nữ chính Hải Linh - MC nổi tiếng với talkshow “Chị Bờ Vai”, có hôn nhân hạnh phúc và cuộc sống giàu có. Đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của LyLy.

Bên cạnh diễn xuất, LyLy gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp như búp bê. Ngoài đời cô theo đuổi phong cách trẻ trung, cá tính. Nữ ca sĩ luôn biết cách làm mới hình ảnh bằng những cách phối đồ thông minh.

Nữ ca sĩ thường diện croptop, trang phục ôm sát hoặc thiết kế cắt xẻ để khoe vòng eo 55cm siêu thực.

Rapper Pháo gây chú ý khi đóng chính trong "Thỏ ơi" của đạo diễn Trấn Thành. Không chỉ ghi điểm về diễn xuất, Pháo còn là cái tên thu hút nhờ phong cách thời trang cá tính và nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Trước đây, Pháo thường gắn liền với phong cách cá tính, bụi bặm. Tuy nhiên, nữ rapper bắt đầu thử nghiệm hình ảnh nữ tính, gợi cảm hơn với những thiết kế váy ngắn, phom dáng ôm sát, khoét sâu tôn đường cong cơ thể.

Nữ rapper hướng đến hình ảnh nữ tính với các trang phục trẻ trung, ôm sát khéo léo làm nổi bật vóc dáng quyến rũ.

Lần đầu lấn sân phim điện ảnh nhưng Văn Mau Hương lại là điểm sáng của "Thỏ ơi" - bộ phim top 1 doanh thu phòng vé mùa Tết 2026. Trong phim, nữ ca sĩ sinh năm 1994 đảm nhận vai Hải Lan – người vợ CEO có phần đanh đá, hay ghen tuông.

Trái ngược với hình ảnh trên phim, ngoài đời Văn Mai Hương theo đuổi phong cách trưởng thành, quyến rũ nhưng vẫn giữ nét thanh lịch. Nữ ca sĩ thường xuất hiện với hình ảnh một quý cô gợi cảm trong những thiết kế thời thượng, kết hợp phụ kiện tinh tế.

Bên cạnh âm nhạc và diễn xuất, Văn Mai Hương cũng tích cực thử sức trong lĩnh vực thời trang. Nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn, lựa chọn trang phục chỉn chu và cập nhật xu hướng mới. Người đẹp thường diện các thiết kế đến từ nhiều thương hiệu cao cấp, xây dựng hình ảnh ngày càng sành điệu và thời thượng.

Quỳnh Anh Shyn là một trong những gương mặt tạo bất ngờ khi xuất hiện trong phim. Cô vào vai Trúc – thành viên thân thiết trong nhóm “chị em xã hội” của Hải Lan (do Văn Mai Hương thủ vai). Dù không phải nhân vật trung tâm, Quỳnh Anh Shyn vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, duyên dáng.

Ngoài đời, Quỳnh Anh Shyn là fashionista được giới trẻ yêu thích. Vì thế cô có phong cách thời trang đa dạng, thử nghiệm nhiều xu hướng mới, từ Y2K trẻ trung, futurism cho đến những thiết kế mang tinh thần avant-garde.

Nữ fashionista thường lựa chọn những thiết kế tôn vóc dáng nóng bỏng. Nhờ gu thẩm mỹ táo bạo và khả năng phối đồ linh hoạt, Quỳnh Anh Shyn thường xuyên xuất hiện với diện mạo mới lạ, tạo dấu ấn riêng.