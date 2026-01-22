Nhà chồng tỷ phú tổ chức đám cưới cho Phương Nhi - Minh Hoàng tại hòn đảo riêng

Theo nguồn tin của Ngôi Sao, gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng dành riêng một hòn đảo tại Nha Trang để tổ chức đám cưới cho con trai thứ hai - doanh nhân Minh Hoàng - và á hậu Phương Nhi. Hòn đảo này cách sân bay Cam Ranh khoảng một tiếng di chuyển, có resort hạng sang với nhiều villa đạt tiêu chuẩn 5 sao cùng cảnh sắc nguyên sơ, yên bình, thư thái. Đây cũng là địa điểm thường được gia đình chồng tỷ phú của Phương Nhi tổ chức các bữa tiệc riêng tư trước đó.

Ảnh cưới của Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng.

Đám cưới của á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 23/1 với công tác an ninh nghiêm ngặt. Bên cạnh tiệc cưới chính diễn ra tối 22/1, khách mời sẽ tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trong đó có một giải thể thao thuộc khuôn khổ sự kiện. Phần lớn khách dự đám cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng đã di chuyển đến Nha Trang từ 21/1.

Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng làm lễ ăn hỏi tại quê nhà của cô dâu - Thanh Hóa - hôm 15/1/2025. Từ đó đến nay, á hậu đóng các tài khoản mạng xã hội, không xuất hiện trong hoạt động giải trí, sống kín tiếng. Cô thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhà chồng tại các sự kiện của tập đoàn gia đình. Nàng dâu hào môn và ông xã từng gây chú ý khi tới xem concert All-Rounder của SOOBIN tại Hà Nội tháng 6/2025 và Ubermensch World Tour ở Hà Nội của ngôi sao Hàn Quốc G-Dragon tháng 11 cùng năm.

Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-57-88 cm. Cô học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Người đẹp có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ "Người có làn da đẹp nhất" và giành ngôi á hậu 2. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.

Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện tham gia quản lý một số hoạt động kinh doanh của gia đình. Anh từng đảm nhận vị trí giám đốc marketing toàn cầu của VinFast.