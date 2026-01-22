Chồng thiếu gia của Phương Nhi đeo đồng hồ hàng chục nghìn USD trong ảnh cưới

Trong bộ ảnh được hé lộ trước khi cả hai làm lễ Hằng thuận hôm nay (22/1), Phương Nhi và Minh Hoàng diện trang phục hiện đại, tạo dáng tình tứ giữa "khu rừng cổ tích" lãng mạn. Mỹ nhân 24 tuổi yêu kiều tựa công chúa với bộ đầm cúp ngực cut-out bên eo, đính họa tiết 3D và xếp nếp cầu kỳ. Còn chú rể mặc bộ suit bảnh bao, đeo cravat Gucci và hoàn thiện vẻ ngoài bằng đồng hồ cao cấp.

Tấm hình cưới mới công bố của vợ chồng Phương Nhi - Minh Hoàng. Ảnh: Louis Wu

Món phụ kiện của con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng là thiết kế Audemars Piguet dòng Royal Oak cỡ 41 mm, được yết 24.000 USD (hơn 633 triệu đồng) khi xuất xưởng. Tuy nhiên, sản phẩm này không còn hiển thị trên website chính hãng và đang được rao tại Wrist Aficionado với giá khoảng 40.000 USD (hơn một tỷ đồng), trong khi một số đại lý tại Việt Nam bán ở mức 1,4 tỷ đồng.

Tác phẩm làm từ thép không gỉ, kim và vạch chỉ giờ bằng vàng trắng, vành bezel hình bát giác, mặt số có họa tiết Grande Tapisserie. Đồng hồ trang bị cỗ máy tự động Calibre 3120, bộ phận lên dây cót hai chiều bằng vàng 22K, có khả năng dự trữ năng lượng 60 giờ, chống nước ở độ sâu 50 mét.

Đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding 41 mm có giá khoảng 40.000 USD.

Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tham gia quản lý một số hoạt động kinh doanh của gia đình. Anh từng đảm nhận vị trí giám đốc marketing toàn cầu của VinFast. Chồng Phương Nhi còn là một trong các cổ đông lớn của VinVentures - quỹ đầu tư công nghệ được tài trợ bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup - với 5% cổ phần. Quỹ này đang quản lý tổng tài sản có quy mô 150 triệu USD. Ngoài ra, Minh Hoàng hiện giữ chức tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty mua bán, cho thuê xe điện FGF do ông Vượng thành lập tháng 7/2024 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó riêng chủ tịch Vingroup góp 180 tỷ đồng. Theo công bố từ FGF, sau 4 tháng thành lập, công ty trở thành đơn vị cho thuê xe số một tại Việt Nam.

Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-57-88 cm. Cô học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Người đẹp có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ "Người có làn da đẹp nhất" và giành ngôi á hậu 2. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.

Từ sau lễ ăn hỏi tháng 1/2025, Phương Nhi dừng tham gia hoạt động showbiz. Cô thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhà chồng tại các sự kiện của tập đoàn gia đình. Nàng dâu hào môn và ông xã từng gây chú ý khi tới xem concert All-Rounder của SOOBIN tại Hà Nội tháng 6/2025 và Ubermensch World Tour ở Hà Nội của ngôi sao Hàn Quốc G-Dragon tháng 11 cùng năm.