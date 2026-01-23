'Dâu hào môn' Phương Nhi tình tứ bên chồng

Lễ vu quy của á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng diễn ra trưa 22/1 trên một hòn đảo thuộc quyền quản lý của tập đoàn nhà chú rể. Sự kiện gói gọn trong phạm vi gia đình, với sự góp mặt của vài chục người thân của cô dâu - chú rể. Suốt buổi lễ, chú rể Minh Hoàng luôn nắm chặt tay cô dâu.

Á hậu diện áo dài lụa thêu hoa sen tông vàng đồng điệu với áo dài thêu họa tiết mặt trời, đỉnh núi tôn vẻ mạnh mẽ của chú rể. Suốt buổi lễ, cặp thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ tình tứ, ngọt ngào.

Sau khi thực hiện các nghi lễ theo truyền thống, chú rể Minh Hoàng rước cô dâu Phương Nhi về dinh trong tiếng pháo giấy cùng tiếng vỗ tay của người thân.

Cô dâu chọn hoa cầm tay phối từ linh lan trắng, thuộc top đắt nhất thế giới, khi làm lễ vu quy.

Chú rể chuẩn bị xe rước dâu màu hồng phấn đúng theo sở thích của Phương Nhi. Chiếc xe mui trần này được chế tác lại từ một mẫu xe do tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sản xuất, phân phối.

Sáng 22/1, Phương Nhi và Minh Hoàng làm lễ Hằng thuận tại một ngôi chùa trên đỉnh núi Chín Khúc, Nha Trang.

Nghi lễ này không chỉ là lời thề nguyện chung thủy mà còn là sự giáo dục về đạo lý làm vợ, làm chồng, làm con, giúp cả hai xây dựng gia đình bền vững trên nền tảng tâm linh.

Trong buổi lễ, cô dâu chú rể được nghe những lời dạy về giá trị yêu thương, sự thấu hiểu, trách nhiệm, hướng tới cuộc sống đạo đức, an lạc và hạnh phúc khi xây dựng tổ ấm. Chứng kiến lễ Hằng thuận của Phương Nhi và Minh Hoàng có cha mẹ hai bên và một số thành viên trong gia đình.

Đoàn xe khi đưa Phương Nhi - Minh Hoàng đến Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn làm lễ hằng thuận. Ngôi chùa này có điểm nhấn là tòa bảo tháp 13 tầng, cao 39 m dát vàng với 49 pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ngọc. Nằm trên đỉnh núi Chín Khúc, chùa có độ cao 500 m so với mực nước biển và tầm nhìn gần như toàn bộ thành phố Nha Trang. Đứng ở Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn, du khách có thể nhìn thấy hầu hết các địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố biển như vịnh Ninh Vân, Hòn Đụng, Hòn Rùa, Hòn Tre, Hòn Mun, Hòn Miễu, Hòn Tằm, đảo Yến - Hòn Nội.