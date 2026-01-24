Lối trang điểm 'kẹo ngọt' của Á hậu Phương Nhi ở lễ cưới

Á hậu và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng tổ chức đám cưới vào ngày 22/1 trên đảo Hòn Tre, Khánh Hòa. Sự kiện quy tụ người thân, khách mời showbiz tham dự chúc phúc.

Trong các hoạt động gồm lễ hằng thuận, vu quy hay tiệc mừng, cô dâu được khen nổi bật với trang phục cưới độc bản kết hợp lối trang điểm trong trẻo. Chuyên gia Quân Nguyễn - Pu Lê chọn phong cách "kẹo ngọt" nhằm tôn vẻ đẹp của Phương Nhi, đồng thời tạo cảm giác gần gũi.

Phương Nhi ở hậu trường chuẩn bị cho buổi lễ, sáng 22/1.

Họ dùng gam màu nâu đất, tán đều ở phần mắt. Để đôi mắt trông to và tròn hơn, Quân Nguyễn vẽ thêm đường eyeliner ở phần đuôi, kết hợp kỹ thuật vẽ bọng mắt dưới. Dáng mày ngang giúp Phương Nhi trông mềm mại hơn.

Bước quan trọng là tán má hồng ngang, tạo độ căng bóng. Phương Nhi chọn màu son tươi tắn, sơn móng đồng điệu. Đi cùng là kiểu tóc búi nhẹ, kết hợp một số phụ kiện như bông tai, vòng cổ.

Á hậu rạng rỡ khi lên xe hoa.

Phong cách trang điểm này vốn được các cô gái ở Hàn Quốc lăng xê, trở thành xu hướng làm đẹp nhiều năm qua. Theo các chuyên gia, lựa chọn này phù hợp với những người có gương mặt tròn, toát lên vẻ thanh thoát.

Phương Nhi diện váy cưới chất liệu ren cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng ở tiệc tối.

Vẻ ngọt ngào của Phương Nhi được nhận xét hòa quyện với không gian cưới. Tại lễ rước dâu, chú rể dùng chiếc xe mui trần hồng - màu sắc yêu thích của vợ. Trong tiệc tối cùng ngày, êkíp sử dụng màn hình LED, ánh sáng hồng để tạo vẻ lãng mạn.

Phương Nhi chọn phong cách trang điểm "kẹo ngọt" suốt bốn năm ở showbiz. Cô được khán giả ví von là "thần tiên tỷ tỷ".

Cô tên đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, 24 tuổi, được công chúng biết đến khi đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Mỹ nhân quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng lần lượt 80-57-88 cm. Hồi cấp ba, Phương Nhi từng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng. Người đẹp từng theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội.

Chồng cô là doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, 26 tuổi, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Anh hiện nắm nhiều vai trò trong tập đoàn Vingroup. Hồi tháng 10/2025, Phương Nhi được thông báo làm cổ đông tại công ty con, sở hữu 1% vốn.