Bảo Ngọc vui khi Phương Nhi 'tìm thấy người bao dung và yêu rất nhiều'

Trên trang cá nhân tối 22/1, Bảo Ngọc chia sẻ bức thư dành cho Phương Nhi, gọi đàn em bằng những cách xưng hô gần gũi, ấm áp. Hoa hậu cho biết Phương Nhi giờ đây không còn là "á hậu nhỏ hay thẹn thùng" ngày nào, mà trở thành cô dâu rạng rỡ, bước sang chương mới của cuộc đời khi làm lễ thành hôn với ông xã Phạm Nhật Minh Hoàng.

Nhắc lại quãng thời gian đồng hành từ những ngày đầu tại Miss World Vietnam 2022, Bảo Ngọc nói cô luôn nhìn thấy ở Phương Nhi sự nỗ lực, ngọt ngào và tinh tế. Với cô, niềm hạnh phúc lớn nhất là được chứng kiến em mình tìm được "bến đỗ bình yên", nơi có người sẵn sàng bao dung và yêu thương cô gái mà Bảo Ngọc trìu mến gọi là "viên kẹo ngọt".

Không chỉ gửi lời chúc cho ngày cưới, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc còn nhắn nhủ về hành trình hôn nhân phía trước. Cô mong cuộc sống của Phương Nhi và bạn đời không chỉ có những khoảnh khắc rực rỡ, mà còn là sự thấu hiểu, đồng hành và cùng nhau già đi trong sự dịu dàng nhất.

Bảo Ngọc nói cô sẽ luôn là "bà chị khổng lồ" sẵn sàng lắng nghe và bảo vệ Phương Nhi trên hành trình phía trước. "Hạnh phúc thật viên mãn nhé, Candy Girl của chị!", hoa hậu viết.

Bảo Ngọc và Phương Nhi có mối quan hệ thân thiết.

Bảo Ngọc và Phương Nhi thân thiết nhiều năm qua, khi Bảo Ngọc giành ngôi vị Á hậu 1 còn Phương Nhi là á hậu 2 tại Miss World Vietnam 2022. Sau đó họ đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện. Bảo Ngọc luôn ra dáng đàn chị, thường bảo vệ, an ủi và nắm tay Phương Nhi mỗi khi cô lo lắng. Khi Phương Nhi chuẩn bị thi Miss International 2023, Bảo Ngọc cũng giúp đỡ đàn em trong việc rèn luyện tiếng Anh.

Trên mạng xã hội, cả hai nhiều lần công khai ủng hộ, chúc mừng các cột mốc quan trọng của nhau. Bảo Ngọc không ngại gọi Phương Nhi bằng những biệt danh thân mật, xem đàn em như người em gái nhỏ cần được chở che. Ngược lại, Phương Nhi cũng dành cho đàn chị sự tin tưởng, quý mến, coi Bảo Ngọc là chỗ dựa tinh thần trong hành trình trưởng thành cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Phương Nhi kết hôn với con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tối 22/1 tại Nha Trang. Ảnh: Louis Wu

Hôn lễ của Phương Nhi - Minh Hoàng diễn ra tối 22/1 tại một hòn đảo thuộc sở hữu của nhà chú rể. Tiệc cưới được trang trí với tông hồng chủ đạo - tông màu cô dâu yêu thích. Bên cạnh tiệc chính, họ còn mời khách tham dự một số hoạt động vui chơi, giải trí. Trước đó, trưa cùng ngày, Phương Nhi và Minh Hoàng tổ chức lễ vu quy trước sự chứng kiến của hai bên gia đình.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc quê Cần Thơ, sinh viên khoa Quốc tế Đại học Quốc gia TP HCM. Cô cao 1,86m, số đo 87-63-98. Tháng 8/2022, cô đoạt Á hậu 1 Miss World Vietnam, sau đó đăng quang Miss Intercontinental tại Ai Cập. Sắp tới cô sẽ tham dự Miss World lần thứ 73, nối tiếp hoa hậu Ý Nhi.

Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-57-88 cm. Cô học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Người đẹp có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ "Người có làn da đẹp nhất" và giành ngôi á hậu 2. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc. Cô kết hôn với Phạm Nhật Minh Hoàng, sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.