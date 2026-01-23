Vợ chồng Phương Nhi 'nắm tay không rời' trong lễ vu quy trên đảo

Theo nguồn tin của Ngôi Sao, á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng thực hiện lễ vu quy trên một hòn đảo do gia đình anh làm chủ tại Khánh Hòa. Buổi lễ mang tính chất riêng tư, có sự góp mặt của vài chục người thân trong gia đình cô dâu - chú rể.

Chú rể Minh Hoàng bảnh bao sánh đôi cùng cô dâu Phương Nhi trong ảnh cưới. Ảnh: Louis Wu

Dẫn đầu đoàn họ nhà trai, tỷ phú Phạm Nhật Vượng diện bộ vest sáng màu, đeo cravat màu vàng đồng điệu với trang phục của cô dâu - chú rể, thay mặt gia đình phát biểu trước hai họ. Ông chủ động bắt tay thông gia, bố mẹ của hoa hậu Phương Nhi, trong ngày hai con chính thức về chung một nhà. Bố mẹ Phương Nhi - ông Nguyễn Văn Đông và bà Đoàn Thị Nguyệt - có mặt tại Khánh Hòa từ vài ngày trước đó để chuẩn bị cho ngày vu quy của con gái. Đi cùng họ là một số thành viên khác trong gia đình.

"Phương Nhi và Minh Hoàng diện áo dài lụa màu vàng thêu họa tiết hoa sen đồng điệu", nguồn tin nói. Cặp trai tài gái sắc được mô tả liên tục dành cho nhau những cử chỉ tình tứ, nắm tay không rời trước quan viên hai họ. Sau khi thực hiện xong các nghi lễ, chú rể Minh Hoàng rước cô dâu Phương Nhi về bằng xe mui trần màu hồng.

"Cô dâu không giấu được sự phấn khích, liên tục tạo dáng dễ thương rồi hôn chú rể đắm đuối trước khi xe rời đi", nguồn tin nói thêm.

Buổi lễ vu quy của Phương Nhi và Minh Hoàng được trang trí tông hồng yêu thích của cô dâu với nhiều loài hoa nhập khẩu như lan hồ điệp, địa lan, cát tường... Backdrop, khăn trải bàn và xe hoa cũng màu hồng cùng tông.

Ảnh cưới trong khu vườn cổ tích của Phương Nhi - Minh Hoàng. Ảnh: Louis Wu

Cách sự kiện ít giờ, bộ ảnh cưới của Phương Nhi - Minh Hoàng được chia sẻ. Cô dâu chú rể cùng tạo dáng bên xe đạp, đàn piano và ngựa - linh vật năm Bính Ngọ với phong cách cổ điển. Bên cạnh đó, cặp trai tài gái sắc còn dành cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ khi chụp hình trong khung cảnh khu rừng cổ tích, ngập tràn ánh nắng.

Chiều cùng ngày, tiệc cưới của Phương Nhi - Minh Hoàng sẽ diễn ra tại một hòn đảo do gia đình chú rể làm chủ. Bữa tiệc được bảo vệ nghiêm ngặt để đảm bảo sự riêng tư. Bên cạnh tiệc chính, họ còn mời khách tham dự một số hoạt động vui chơi, giải trí.

Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng làm lễ ăn hỏi tại quê nhà của cô dâu - Thanh Hóa - hôm 15/1/2025. Từ đó đến nay, á hậu đóng các tài khoản mạng xã hội, không xuất hiện trong hoạt động giải trí, sống kín tiếng. Cô thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhà chồng tại các sự kiện của tập đoàn gia đình. Nàng dâu hào môn và ông xã từng gây chú ý khi tới xem concert All-Rounder của SOOBIN tại Hà Nội tháng 6/2025 và Ubermensch World Tour ở Hà Nội của ngôi sao Hàn Quốc G-Dragon tháng 11 cùng năm.

Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-57-88 cm. Cô học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Người đẹp có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ "Người có làn da đẹp nhất" và giành ngôi á hậu 2. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.

Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện tham gia quản lý một số hoạt động kinh doanh của gia đình. Anh từng đảm nhận vị trí giám đốc marketing toàn cầu của VinFast.