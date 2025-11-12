Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ảnh sao 12/11: Chồng cũ Diệp Lâm Anh ôm ấp á hậu Vũ Thúy Quỳnh

Thiếu gia Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh - đăng ảnh ôm ấp á hậu Vũ Thúy Quỳnh; NSND Hồng Vân sum chồng con ở Mỹ; vợ chồng Bình Minh tình tứ.

Ảnh sao 12/11: Chồng cũ Diệp Lâm Anh ôm ấp á hậu Vũ Thúy Quỳnh - 1

Khuya 11/11, thiếu gia Đức Phạm gây chú ý khi đăng ảnh ôm ấp á hậu Vũ Thúy Quỳnh trong lòng và viết 'Yêu em' trên trang cá nhân.

Đây là lần đầu chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai mối quan hệ mới, sau hơn hai năm ly hôn nữ diễn viên.

Ảnh sao 12/11: Chồng cũ Diệp Lâm Anh ôm ấp á hậu Vũ Thúy Quỳnh - 2

Gia đình ba thế hệ nhà nghệ sĩ Hồng Vân sum họp, chụp ảnh kỷ niệm ở Mỹ.

Ảnh sao 12/11: Chồng cũ Diệp Lâm Anh ôm ấp á hậu Vũ Thúy Quỳnh - 3

Băng Di mặc gợi cảm tạo dáng thân thiết bên ca sĩ Đại Nhân, kỷ niệm tình bạn 17 năm.

Ảnh sao 12/11: Chồng cũ Diệp Lâm Anh ôm ấp á hậu Vũ Thúy Quỳnh - 4

Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ đồng điệu với trang phục hai màu đen, đỏ khi dự một sự kiện ở miền Bắc.

Ảnh sao 12/11: Chồng cũ Diệp Lâm Anh ôm ấp á hậu Vũ Thúy Quỳnh - 5

Huỳnh Đông - Ái Châu hẹn vợ chồng Vân Trang và Lê Bê La đi ăn ốc ở một quán nổi tiếng tại TP HCM.

Ảnh sao 12/11: Chồng cũ Diệp Lâm Anh ôm ấp á hậu Vũ Thúy Quỳnh - 6

Hoa hậu Thu Hoài khoe cô mới đi du lịch, nếm đủ món ngon ở Thái Lan.

Ảnh sao 12/11: Chồng cũ Diệp Lâm Anh ôm ấp á hậu Vũ Thúy Quỳnh - 7

Diễn viên Mai Thu Huyền hào hứng thăm phim trường Belarus - nơi được mệnh danh 'Hollywood của Đông Âu'.

Ảnh sao 12/11: Chồng cũ Diệp Lâm Anh ôm ấp á hậu Vũ Thúy Quỳnh - 8

Kha Ly bế bé Lita đi chơi, thăm Núi Phật Vàng - địa điểm nổi tiếng thu hút nhiều du khách tại tỉnh Chonburi, gần thành phố Pattaya, Thái Lan.

Ảnh sao 12/11: Chồng cũ Diệp Lâm Anh ôm ấp á hậu Vũ Thúy Quỳnh - 9

Mẹ ca sĩ Lệ Quyên được nhận xét trông giản dị, phúc hậu.

Ảnh sao 12/11: Chồng cũ Diệp Lâm Anh ôm ấp á hậu Vũ Thúy Quỳnh - 10

Thanh Thảo cùng mẹ dự lễ thi lên đai đen Taekwondo của con gái ca sĩ và hai cháu ruột.

Ảnh sao 12/11: Chồng cũ Diệp Lâm Anh ôm ấp á hậu Vũ Thúy Quỳnh - 11

Nghệ sĩ cải lương Quế Trân nhận 'mưa' lời khen khi đăng ảnh mới, khoe sắc vóc tuổi 44.

Ảnh sao 12/11: Chồng cũ Diệp Lâm Anh ôm ấp á hậu Vũ Thúy Quỳnh - 12

Dương Triệu Vũ kể anh về thăm mẹ, bất ngờ khi thấy bà say sưa nói chuyện với 'ông bạn AI'.

