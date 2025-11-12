Ảnh sao 12/11: Chồng cũ Diệp Lâm Anh ôm ấp á hậu Vũ Thúy Quỳnh

Khuya 11/11, thiếu gia Đức Phạm gây chú ý khi đăng ảnh ôm ấp á hậu Vũ Thúy Quỳnh trong lòng và viết 'Yêu em' trên trang cá nhân.

Đây là lần đầu chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai mối quan hệ mới, sau hơn hai năm ly hôn nữ diễn viên.

Gia đình ba thế hệ nhà nghệ sĩ Hồng Vân sum họp, chụp ảnh kỷ niệm ở Mỹ.

Băng Di mặc gợi cảm tạo dáng thân thiết bên ca sĩ Đại Nhân, kỷ niệm tình bạn 17 năm.

Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ đồng điệu với trang phục hai màu đen, đỏ khi dự một sự kiện ở miền Bắc.

Huỳnh Đông - Ái Châu hẹn vợ chồng Vân Trang và Lê Bê La đi ăn ốc ở một quán nổi tiếng tại TP HCM.

Hoa hậu Thu Hoài khoe cô mới đi du lịch, nếm đủ món ngon ở Thái Lan.

Diễn viên Mai Thu Huyền hào hứng thăm phim trường Belarus - nơi được mệnh danh 'Hollywood của Đông Âu'.

Kha Ly bế bé Lita đi chơi, thăm Núi Phật Vàng - địa điểm nổi tiếng thu hút nhiều du khách tại tỉnh Chonburi, gần thành phố Pattaya, Thái Lan.

Mẹ ca sĩ Lệ Quyên được nhận xét trông giản dị, phúc hậu.

Thanh Thảo cùng mẹ dự lễ thi lên đai đen Taekwondo của con gái ca sĩ và hai cháu ruột.

Nghệ sĩ cải lương Quế Trân nhận 'mưa' lời khen khi đăng ảnh mới, khoe sắc vóc tuổi 44.

Dương Triệu Vũ kể anh về thăm mẹ, bất ngờ khi thấy bà say sưa nói chuyện với 'ông bạn AI'.