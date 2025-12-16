Mẹ Tiên Nguyễn được khen với đầm trăm triệu đồng trong đám cưới con gái

Hôm 12/12, vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn góp mặt trong tiệc cưới của con gái Tiên Nguyễn tại Đà Nẵng. Doanh nhân Thủy Tiên chọn mặc chiếc đầm vàng gold đính sequin theo phong cách quý tộc.

Trang phục giúp bà xã 'vua hàng hiệu' được nhiều khán giả nhận xét sang trọng. Trên mạng xã hội, hàng trăm bình luận khen diện mạo của nữ diễn viên Vị đắng tình yêu. 'Mẹ cô dâu đẹp mê hồn'; 'Ở tuổi chị Thủy Tiên, nhan sắc thế này là quá hiếm có'; 'Rất thích những bộ váy mẹ cô dâu mặc, bộ nào cũng sang trọng, quý phái'... một số người hâm mộ bình luận.

Trang phục Thủy Tiên đồng điệu màu sắc với cà vạt của ông xã Johnathan Hạnh Nguyễn. Cách lựa chọn của vợ chồng doanh nhân tạo nên sự đồng điệu với concept tiệc cưới là cảm hứng Hollywood thời hoàng kim.

Mẫu đầm mà doanh nhân Thủy Tiên diện của Jenny Packham giá khoảng 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng). Thiết kế với các điểm nhấn như chi tiết độn cầu vai, tay cape, chi tiết đính đá ở eo.

Cũng trong tiệc cưới, doanh nhân Thủy Tiên còn diện váy do NTK Hoàng Hải may riêng gồm đầm liền và áo choàng phong cách quý tộc. Cô kết hợp đồng hồ Patek Philippe bằng vàng.

Tại tiệc tối trước đám cưới, vợ Johnathan Hạnh Nguyễn mặc váy Dolce&Gabbana giá hơn 50 triệu đồng, có viền cổ và thêu chỉ ánh kim.