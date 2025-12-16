Loại rau bình dân có tác dụng ngang thuốc giảm cân

Gao Min Min tốt nghiệp Đại học Tôn Trung Sơn chuyên ngành dinh dưỡng. Cô cũng được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn dinh dưỡng, kiểm soát cân nặng, làm đẹp y tế...

Cô cho biết những năm gần đây, thuốc tiêm giảm cân trở nên phổ biến nhờ hiệu quả nhanh chóng nhưng cũng tiềm ẩn không ít những rủi ro. Gao Min Min khẳng định phương pháp giảm cân an toàn và hiệu quả nhất vẫn là việc bạn ăn gì và ăn với liều lượng ra sao. Chuyên gia giảm cân người Đài Loan cũng chỉ ra một loại rau bình dân hữu ích cho công cuộc cải thiện số đo cân nặng: rau khoai lang.

Rau lang khá phổ biến ở các nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản...

Cô giải thích phương pháp tiêm giảm cân có hiệu quả vì nó kích thích hormone GLP-1 của cơ thể, giúp kiểm soát sự thèm ăn, tăng cảm giác no và làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, từ đó kiểm soát cân nặng. Acid chlorogenic trong rau khoai lang cũng có thể kích hoạt cơ chế GLP-1 của cơ thể, đạt được hiệu quả tương tự.

Rau khoai lang giúp ổn định đường huyết, hạn chế ăn quá nhiều và thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo, giúp chu trình trao đổi chất diễn ra suôn sẻ hơn. Loại thực phẩm này đem lại hiệu quả giảm cân từ từ, ổn định, không có tác dụng phụ và thân thiện hơn với dạ dày, đường ruột. Rau khoai lang còn có ưu điểm là rẻ tiền, khá lành tính, có thể được kết hợp vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Rau lang có thể chế biến theo các cách như luộc, xào tỏi... Ảnh: Bùi Thủy

Ngoài lượng acid chlorogenic có tác dụng tăng cường đốt cháy chất béo, giảm hấp thụ đường, ức chế tích tụ mỡ, rau khoai lang còn chứa phytochemical có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm. Hàm lượng chất xơ, chất diệp lục cũng giúp ích cho việc thanh lọc cơ thể, hạn chế tích tụ độc tố ở đường ruột, làn da. Ngoài ra, rau lang còn giàu các khoáng chất thiết yếu như kali, magie, sắt và canxi. Đây đều là những chất giúp cơ bắp khỏe mạnh, chắc xương và cơ thể luôn đủ năng lượng.