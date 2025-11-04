Hoa hậu Kỳ Duyên đeo trang sức gần hai tỷ đồng

Hôm 3/11, Kỳ Duyên đăng Story khoe bộ trang sức vàng trắng từ thương hiệu cao cấp Bulgari kèm chú thích: "Cảm thấy sang trọng".

Đắt giá nhất trong số này là thiết kế vòng tay Serpenti Viper 46.300 USD (hơn 1,2 tỷ đồng), làm từ vàng trắng 18K, đính 3,64 carat kim cương.

Mẫu đồng hồ Serpenti Tubogas được bán ở mức 11.200 USD (295 triệu đồng), kích cỡ 35 mm, chất liệu thép không gỉ đính 0,29 carat kim cương, chống nước ở độ sâu 30 m.

10.100 USD (266 triệu đồng) là giá chiếc nhẫn Serpenti Viper vàng trắng 18K đính 0,45 carat kim cương.

Nhẫn vàng trắng B.zero1 lấy cảm hứng từ đấu trường La Mã tiêu tốn 2.060 USD (hơn 54 triệu đồng).

Tổng cộng, loạt phụ kiện Bulgari của mỹ nhân gốc Nam Định có giá 69.660 USD (hơn 1,8 tỷ đồng).

Trước đó, góp mặt ở sự kiện khởi động hành trình dự thi Miss Universe 2025 của Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang hôm 30/10, Kỳ Duyên cũng đeo bộ trang sức Bulgari Serpenti Viper gồm vòng cổ vàng 18K đính kim cương 27.000 USD, bông tai 5.550 USD, hai chiếc nhẫn lần lượt 6.000 và 2.680 USD. Tổng giá trị của chúng là 41.230 USD (gần 1,1 tỷ đồng).