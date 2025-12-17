Angelina Jolie tiết lộ sẹo phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú

"Tôi chia sẻ những vết sẹo này với rất nhiều người phụ nữ tôi yêu quý. Và tôi luôn xúc động mỗi khi thấy những người phụ nữ khác cũng dũng cảm chia sẻ câu chuyện của họ. Tôi muốn được đồng hành cùng họ, nhất là khi TIME France sẽ lan tỏa các thông tin về sức khỏe vú, phòng ngừa và kiến thức liên quan đến ung thư vú", Angelina Jolie cho biết.

Angelina Jolie trên trang bìa tạp chí Time của Pháp.

Trong bức ảnh bìa, nữ diễn viên đoạt giải Oscar diện áo len đen cổ trễ, che một bên ngực bằng tay. Những bức ảnh ghi lại sẹo phẫu thuật cắt bỏ hai bên tuyến vú của Jolie sẽ được đăng kèm bài phỏng vấn đầy đủ trên tạp chí số mới, phát hành ngày 18/12.

Tháng 5/2013, Angelina Jolie quyết định cắt bỏ cả hai tuyến vú và thực hiện phẫu thuật tái tạo ngực. Trước đó, cô phát hiện mang đột biến gene BRCA1 - yếu tố làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng. Theo các bác sĩ, đột biến này khiến Jolie có 87% nguy cơ mắc ung thư vú và 50% nguy cơ mắc ung thư buồng trứng.

Đến tháng 3/2015, cô tiếp tục cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng như một biện pháp phòng ngừa ung thư buồng trứng.

Ngôi sao 50 tuổi từng mất mẹ, diễn viên Marcheline Bertrand, vì ung thư năm 2007 khi bà mới 56 tuổi. Bà ngoại và dì Jolie cũng qua đời vì căn bệnh này.

Angelina Jolie (phải) và mẹ, bà Marcheline Bertrand. Ảnh: BEI

Trong cuộc phỏng vấn mới, Jolie kêu gọi phổ cập xét nghiệm gene BRCA cho mọi phụ nữ, giúp họ có đầy đủ thông tin để đưa ra lựa chọn phù hợp cho sức khỏe. "Việc xét nghiệm gene và tầm soát nên được tiếp cận dễ dàng và với chi phí hợp lý, đặc biệt đối với những người có nguy cơ cao hoặc tiền sử gia đình rõ rệt", cô nhấn mạnh.

Angelina nói thêm: "Khi tôi chia sẻ câu chuyện vào năm 2013, mục đích là để khuyến khích phụ nữ đưa ra những lựa chọn có hiểu biết. Các quyết định y tế phải mang tính cá nhân, và phụ nữ cần được cung cấp thông tin cũng như sự hỗ trợ cần thiết".

Trong bộ phim sắp ra mắt Couture do Alice Winocour đạo diễn, Angelina Jolie vào vai Maxine Walker, một nữ đạo diễn người Mỹ được chẩn đoán mắc ung thư vú. Phim dự kiến ra mắt tại Pháp vào tháng 2/2026.

Angelina Jolie cho biết nhận lời tham gia bộ phim xuất phát từ những trải nghiệm cá nhân sâu sắc. Nữ diễn viên nhớ lại thời gian mẹ điều trị ung thư: "Một buổi tối, khi được hỏi về hóa trị, mẹ tôi đã bật khóc và nói rằng bà muốn nói về điều gì đó khác, bởi bà cảm thấy căn bệnh đang trở thành toàn bộ con người mình. Tôi yêu bộ phim này vì nó kể một câu chuyện vượt xa hành trình của một người bệnh: nó nói về cuộc sống. Chính góc nhìn đầy ánh sáng ấy đã chạm đến tôi và khiến tôi muốn nhận vai diễn này".