Kỳ Duyên khoe đồng hồ 800 triệu đồng mới tậu

Mẫu Oyster Perpetual Cosmograph Daytona mà Kỳ Duyên sắm được chế tác từ thép Ostersteel và vàng kim với mặt đồng hồ màu đen, các bộ đếm tương phản. Đồng hồ có size lớn, thường được nam giới yêu thích, tuy nhiên phù hợp với phong cách menswear khỏe khoắn mà Kỳ Duyên theo đuổi. Hoa hậu tiết lộ cô sắm chiếc đồng hồ này với giá 800 triệu đồng. Cô cũng ghi lại quá trình được các nhân viên cửa hàng săn đón, chăm sóc kỹ lưỡng trong suốt quá trình xem và mua món phụ kiện xa xỉ.

Kỳ Duyên diện trang phục đơn giản để nổi bật chiếc đồng hồ trên tay.

Ra mắt vào năm 1963, Cosmograph Daytona từ lâu đã vượt qua vị thế của nó trong thế giới chế tạo đồng hồ để trở thành một biểu tượng. Ngay từ đầu, mục tiêu thiết kế của Cosmograph là đáp ứng nhu cầu của các tay đua chuyên nghiệp. Tuy nhiên, món phụ kiện này còn thành công về mặt thương mại. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài sang trọng, Rolex Daytona còn sở hữu bộ máy tiên tiến với hiệu suất vượt trội, luôn là một trong những chiếc đồng hồ khan hiếm và được săn đón nhất của Rolex.

Thiết kế xa xỉ mới được cô bổ sung về bộ sưu tập.

Rolex Daytona chỉ là một trong hàng chục chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập của Kỳ Duyên. Miss Universe Vietnam 2024 nổi tiếng với thú sưu tập đồng hồ huyền thoại của những thương hiệu danh tiếng, trong đó có không ít mẫu có mức giá cả tỷ đồng. Trong đó có mẫu Patek Philippe Aquanaut Luce màu đen giá hơn một tỷ đồng; Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time giá khoảng 1,3 tỷ đồng; Hublot Spirit Of Big Bang King Gold Pave đính kim cương giá khoảng 1,2 tỷ đồng... Các mẫu hoa hậu lựa chọn đa phần có kích thước lớn, kiểu dáng khá nam tính.

Kỳ Duyên có bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ trị giá cả tỷ đồng mỗi chiếc.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, The Face Vietnam 2023. Tháng 9/2024, cô chiến thắng Miss Universe Vietnam. Hai tháng sau, cô thi Miss Universe tại Mexico, vào top 30 chung cuộc.