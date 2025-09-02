Hoa hậu Hà Trúc Linh, Thanh Thủy gặp dàn nghệ sĩ ở Hà Nội

Chiều 1/9, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Thanh Thủy và dàn nghệ sĩ tham dự sự kiện ở Hà Nội nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Hoa hậu Hà Trúc Linh mặc bộ áo dài tông màu nền nã khi tham dự sự kiện.

Hà Trúc Linh chia sẻ cảm xúc tự hào: "Tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được tham dự sự kiện trước thềm Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Là một người trẻ, được tham dự chuỗi sự kiện trọng đại trong những ngày này là vinh dự to lớn của tôi. Điều đó đã hun đúc thêm trong tôi tình yêu Tổ quốc và khát khao cống hiến".

Những ngày vừa qua, Hà Trúc Linh cùng Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng nhiều người đẹp trong Khối văn hóa - thể thao đã miệt mài tập luyện cho buổi diễu binh, diễu hành nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Được tham gia sự kiện trọng đại của dân tộc, các người đẹp bày tỏ niềm tự hào và chia sẻ nhiều kỷ niệm khó quên.

Hoa hậu Thanh Thủy ra Hà Nội để tham dự sự kiện. Cô diện áo dài màu hồng thanh lịch. Đây là lần đầu Hoa hậu Thanh Thủy gặp lại người kế nhiệm là Hoa hậu Hà Trúc Linh sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024. Trước đó, Thanh Thủy trao vương miện cho Hà Trúc Linh trong chung kết tổ chức hồi tháng 6 ở TP Huế.

Hoa hậu Thanh Thủy cũng có dịp gặp gỡ rapper Double2T ở sự kiện. Double2T cùng nhiều nghệ sĩ sẽ tham gia hòa giọng trong liên khúc khép lại chương trình nghệ thuật thuộc khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Dịp này, rapper có mặt ở Thủ đô để tham gia luyện tập cùng các đồng nghiệp.

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Thanh Thủy, ca sĩ Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, rapper Double2T, MC Khánh Vy, chia sẻ khoảnh khắc gặp gỡ tại sự kiện.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi chia sẻ niềm tự hào khi góp mặt ở sự kiện. Cùng với Double2T, cô có vinh dự góp giọng trong tiết mục thuộc khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 ở Quảng trường Ba Đình. Trước đó, Phương Mỹ Chi và Double2T từng nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Dàn hoa hậu, nghệ sĩ mặc áo dài tại sự kiện.