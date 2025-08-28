Hoa hậu Tiểu Vy, Hà Trúc Linh, Lương Thùy Linh hòa vào dòng người diễu hành

Hoa hậu Lương Thùy Linh và Hoa hậu Tiểu Vy là hai thành viên mới góp mặt trong khối văn hóa - thể thao tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Buổi sơ duyệt bắt đầu lúc 20h tối 27/8.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cho biết cô thu xếp lịch trình để di chuyển từ TPHCM ra Hà Nội, cố gắng không bỏ lỡ các buổi tập của khối. "Đây là vinh dự lớn, tôi tin chắc bất cứ người dân nào có được cơ hội này đều thấy tự hào, xúc động. Giây phút hòa vào dòng người, tôi cảm thấy như được ôn lại lịch sử dân tộc, hun đúc lòng yêu nước", Lương Thùy Linh nói với Tiền Phong. Cô khẳng định mỗi thế hệ đều có cách riêng để bày tỏ lòng yêu nước. Lòng yêu nước của người trẻ được thể hiện theo cách trẻ trung, sáng tạo và cũng rất ý nghĩa.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy nói cô đã sẵn sàng cho ngày lễ lớn. Tiểu Vy đáp chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội trong ngày 27/8 và lập tức di chuyển tới địa điểm tập kết diễu hành cùng các nghệ sĩ.

Hoa hậu Tiểu Vy và ca sĩ Dương Hoàng Yến.

Hai người đẹp Tiểu Vy, Lương Thùy Linh chung khung hình.

Diễn viên Hiếu Nguyễn chụp ảnh cùng 2 hoa hậu.

Buổi sơ duyệt tối 27/8 còn có sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi.

Hà Trúc Linh vừa trở về Hà Nội sau khi tham gia dự án nghệ thuật tại Sa Pa. Cô cố gắng có mặt ở buổi sơ duyệt từ sớm để có tinh thần tốt.

Cận nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2024.

Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi tự tin trong tà áo dài trắng.

Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh là thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp. Cô tự hào khi cầm lá cờ Tổ quốc và sải bước cùng những nghệ sĩ, vận động viên có nhiều đóng góp cho lĩnh vực văn hóa - thể thao.

Hoa hậu Hà Trúc Linh, 2 Á hậu chụp ảnh cùng Đại sứ Thể thao và Thời trang Đinh Hoàng Linh Đan (bìa trái), Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương.

Đinh Hoàng Linh Đan từ Đà Nẵng ra Hà Nội để tham gia Lễ kỷ niệm sáng 2/9 ở Quảng trường Ba Đình. Cô đã tham gia một số buổi tập từ giữa tháng 8 tại sân vận động Mỹ Đình.

Đại sứ Phạm Thùy Dương trong trang phục áo dài hồng. Suốt buổi sơ duyệt, Thùy Dương giữ năng lượng tích cực, tự tin.

Đại sứ Nhân ái của Hoa hậu Việt Nam 2024 - Nguyễn Phương Nhi - cũng tham gia khối diễu hành văn hóa - thể thao. Phương Nhi cho biết gia đình cô sẽ di chuyển từ Huế ra Hà Nội để hòa vào không khí ngày đại lễ.