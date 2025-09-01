1001 chuyện hài hước siêu dễ thương của sao Việt ở buổi tổng duyệt cho nhiệm vụ A80

Để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt chương trình diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hoa hậu Tiểu Vy cùng Bảo Ngọc, Lương Thùy Linh đều có mặt tại nơi tập trung từ 1 giờ sáng. Nàng hậu nào cũng trang điểm xinh đẹp, chọn cho mình bộ áo dài đẹp nhất và luôn tươi tắn rạng rỡ suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Trên trang cá nhân, Tiểu Vy khoe hình ảnh làm “cô bé quàng khăn đỏ” trong sự kiện này. Chỉ một khoảnh khắc nàng hậu đang nhăn mặt, hờn dỗi ai đó thôi cũng khiến netizen vô cùng thích thú. Ai cũng công nhận Tiểu Vy chính là "Hoa hậu của các Hoa hậu” khi làm mặt xấu cũng xinh đẹp.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng rất tích cực trong buổi tổng duyệt. Nàng hậu còn khoe rằng sau khi tham gia buổi tổng duyệt thì nhận được “cát xê” là một "kho" lương khô. Bảo Ngọc dí dỏm chú thích rằng “cát xê này lên ký nha” cho thấy các người đẹp V-Biz vô cùng tự hào khi được tham gia chương trình mang ý nghĩa lịch sử này.

Bà xã của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đăng tải tấm ảnh hậu trường buổi tổng duyệt, trong đó Phan Mạnh Quỳnh diện đồ lịch sự, miệng cười tươi nhưng mí mắt lại như muốn sụp xuống. Huỳnh Khánh Vi tiết lộ rằng bình thường, Phan Mạnh Quỳnh sẽ đi ngủ lúc 10-11 giờ tối nên khi thức khuya chuẩn bị cho chương trình, Phan Mạnh Quỳnh sẽ gặp cảnh “miệng anh cười nhưng mí mắt anh không vui”.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh lại có loạt ảnh đầy ngọt ngào như ảnh cưới. Trong khi Đen Vâu mặc vest trang trọng thì Hoàng Thùy Linh mặc áo dài đỏ, cài hoa đỏ đồng điệu lên tóc. Khi nữ ca sĩ hướng dẫn Đen Vâu cách cầm dải lụa sao cho đúng, hai người đã tạo ra những khoảnh khắc đầy tình cảm khiến khán giả đua nhau chúc phúc cho cặp đôi.