NSND Xuân Bắc cùng dàn nghệ sĩ hợp luyện diễu binh, diễu hành A80

Ngày 21/8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Nhiều nghệ sĩ thuộc khối Văn hóa - Thể thao bày tỏ vinh dự và tự hào khi có mặt trong đội ngũ diễu hành mừng ngày lễ lớn của dân tộc.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH, TT&DL) - chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ tham gia tổng hợp luyện.

Ở tuổi 62, NSND Lan Hương và NSND Lê Khanh đều hào hứng, tuyên bố kiên quyết tham gia lễ diễu binh, diễu hành A80. NSND Lan Hương cho biết những ngày này cô luôn cố gắng ngủ sớm, giữ gìn sức khoẻ để không ảnh hưởng tới lịch trình Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

NSND Lê Khanh nói chị quên hết mệt mỏi mỗi lần ra tập luyện. "Nghe tiếng nhạc hào hùng là quên hết mệt, ai cũng háo hức, nhiệt tình, cố gắng đi đều để chào mừng ngày lễ lớn của cả nước", NSND Lê Khanh nói.

Vinh dự và tự hào là cảm xúc chung của các nghệ sĩ có mặt trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao.

Các diễn viên nam tham gia tổng hợp luyện gồm Tô Dũng, Thanh Sơn, Đỗ Duy Nam, Thái Dương, Dũng Hớn...

Đỗ Duy Nam chia sẻ: “Nơi tôi sinh ra tự hào biết bao. Hàng triệu trái tim đang hướng về quảng trường Ba Đình thân yêu. Khối Văn hoá - Thể thao - A80”.

Diễn viên Đàm Hằng cho biết cô cùng các nghệ sĩ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vất vả trong quá trình tập luyện.

Diễn viên Việt Hoa diện áo dài xanh trong buổi tổng hợp luyện. Diễn viên Tú Oanh cho biết được đứng trong đội hình, đội ngũ A80 là mong muốn của tất cả người dân Việt Nam. Cô cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia dịp lễ năm nay.

Bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội, nhiều diễn viên trẻ có mặt trong khối Văn hoá - Thể thao như Quang Trọng, Minh Thu, Lương Thu Trang, Việt Hoa, Ngô Lệ Quyên…