Hình thể 81 thí sinh Hoa hậu Quốc tế 2025

Phần thi bán kết của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025 đã diễn ra hôm 24/11 với sự tham dự của 81 thí sinh. Các người đẹp tham gia phần thi áo tắm, dạ hội và thuyết trình trước ban tổ chức. Bán kết Hoa hậu Quốc tế thường được tổ chức kín trong hậu trường, không phát sóng. Đây là đêm thi quan trọng giúp giám khảo chọn ra những thí sinh xuất sắc trong đêm chung kết.

81 thí sinh diện áo tắm, khoe vóc dáng quyến rũ. Trước đó, họ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa độc đáo ở Nhật Bản thuộc khuôn khổ cuộc thi.

Đại diện Việt Nam - Kiều Duy khoe dáng trong bộ bikini màu trắng kết hợp áo choàng. Nguyễn Ngọc Kiều Duy sinh năm 2003 tại Cần Thơ, cao 1,69 m, số đo hình thể là 88-63-90 cm. Cô từng thi nhiều cuộc thi sắc đẹp, giành được danh hiệu Hoa khôi Người đẹp Tây Đô, Hoa khôi FPT Cần Thơ. Người đẹp có nhan sắc ngọt ngào, phong thái tự tin và khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

Đại diện Colombia mặc áo tắm một mảnh màu đỏ nổi bật. Cô là ứng viên sáng giá cho vương miện. Catalina Duque sinh năm 1999, có chiều cao ấn tượng và vóc dáng nóng bỏng. Catalina tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học EAFIT - một trong những trường danh giá của Colombia. Cô thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Đại diện Dominica mặc áo tắm một mảnh màu xanh, là thí sinh gây chú ý ở khu vực châu Mỹ. Anita Maspons có gương mặt yêu kiều cùng thần thái thanh lịch, sang trọng. Người đẹp 22 tuổi, là người mẫu và nhà sáng tạo nội dung. Cô từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica 2025 và dừng chân ở top 6.

Đại diện Ấn Độ là người đẹp nổi bật của khu vực châu Á. Roosh Sindhu là người mẫu, từng đại diện bang Gujarat tại Miss Universe India 2024 nhưng không lọt vào vòng chung kết. Năm 2025, cô quay trở lại Miss Universe India và lọt vào top 6 chung cuộc, được bổ nhiệm thành Miss International India 2025.

Đại diện Indonesia yêu kiều trong bộ áo tắm màu hồng. Melliza Yulian là ứng viên nặng ký ở châu Á. Cô là Á hậu 1 của cuộc thi cấp quốc gia Puteri Indonesia 2025. Người đẹp 26 tuổi, cao 1,74 m, có nhan sắc hiện đại, quyến rũ.

Đại diện Guatemala là ứng viên được yêu thích ở châu Mỹ. Hilda Gutiérrez 21 tuổi, hiện là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Anh, Pháp và Italia.

Đại diện Cộng hòa Czech có chiều cao nổi bật và đôi chân dài. Simona Procházková 25 tuổi, cao 1,78 m, là người mẫu và đã tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Tiếp thị. Người đẹp dự định học tiếp ngành Đổi mới và Khởi nghiệp ở Đan Mạch.

Đại diện Myanmar được dự đoán đi sâu trong chung kết. Nan Inzali 23 tuổi, là người mẫu, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Myanmar 2025.

Đại diện Angola có hình thể nổi bật. Lauriela Martins 27 tuổi, có chiều cao nổi trội, vóc dáng nóng bỏng. Lauriela từng đại diện Angola tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2017 nhưng không giành thành tích. Sau 8 năm quay trở lại đường đua sắc đẹp, Lauriela được nhận xét là đối thủ khiến các thí sinh phải dè chừng.

Đại diện Mexico được đánh giá cao sau đêm thi bán kết. Natalia Garibay 25 tuổi, là người mẫu và có bằng cử nhân Tiếp thị và Quan hệ công chúng.

Đại diện Peru có gương mặt sáng, hình thể nổi bật và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp. Nathie Quijano 23 tuổi, là người mẫu, có bằng cử nhân báo chí. Người đẹp có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng tham dự Miss Teen Model Puno 2016, Miss Peru 2023.

Đại diện Tây Ban Nha là thí sinh nổi bật nhất khu vực châu Âu. Idayra Tena 22 tuổi, là người mẫu. Theo đánh giá của nhiều diễn đàn, Idayra Tena là một trong những thí sinh có gương mặt xinh đẹp nhất Hoa hậu Quốc tế 2025.

Đại diện Brazil có chiều cao ấn tượng. Loraine Lumatelli năm nay 22 tuổi, cao 1,75 m, là người mẫu, doanh nhân và sinh viên nha khoa. Năm 2024, cô tham gia Miss Grand Brazil và dừng chân ở vị trí Á hậu 1.

Đại diện Philippines là thí sinh mạnh của châu Á. Myrna Esguerra từng đăng quang Binibining Pilipinas 2024 - cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia có tuổi đời 60 năm ở Philippines. Myrna Esguerra năm nay 22 tuổi, là người mẫu, có vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo.

Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025 là lần tổ chức thứ 63. Trong chung kết, ba thí sinh thắng vote từng khu vực sẽ được xướng tên vào top 20. Top 20 sẽ trình diễn trang phục áo tắm và dạ hội. Sau đó, một thí sinh trong top 20 sẽ vào thẳng top 10 thông qua bình chọn của khán giả. Top 10 chia sẻ các sáng kiến về Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của họ. Cuối cùng, giám khảo chọn ra top 5 để giành vương miện bằng cách trả lời một câu hỏi chung.