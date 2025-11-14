Người đẹp nổi bật nhất Hoa hậu Quốc tế 2025

Đại diện Colombia - Catalina Duque đang được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá là ứng viên sáng giá nhất của Hoa hậu Quốc tế 2025. Người đẹp sinh năm 1999, có chiều cao ấn tượng và vóc dáng nóng bỏng. Catalina tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học EAFIT - một trong những trường danh giá của Colombia. Cô thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Catalina đăng quang danh hiệu Senorita Colombia 2024 và là người đẹp cấp quốc gia thứ hai mà Colombia cử tới đấu trường Hoa hậu Quốc tế.

Đại diện Cộng hòa Dominica - Anita Maspons là ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ. Cô có gương mặt yêu kiều cùng thần thái thanh lịch, sang trọng. Người đẹp 22 tuổi, là người mẫu và nhà sáng tạo nội dung. Cô từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica 2025 và dừng chân ở top 6.

Đại diện Ấn Độ - Roosh Sindhu - là ứng viên sáng giá nhất của khu vực châu Á, được nhiều diễn đàn sắc đẹp dự đoán có khả năng đăng quang. Roosh Sindhu là người mẫu, từng đại diện bang Gujarat tại Miss Universe India 2024 nhưng không lọt vào vòng chung kết. Năm 2025, cô quay trở lại Miss Universe India và lọt vào top 6 chung cuộc, được bổ nhiệm thành Miss International India 2025. Người đẹp có nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo, được đánh giá phù hợp tiêu chí Hoa hậu Quốc tế.

Đại diện Indonesia - Melliza Yulian là ứng viên gây chú ý tiếp theo ở châu Á. Cô là Á hậu 1 của cuộc thi cấp quốc gia Puteri Indonesia 2025. Người đẹp 26 tuổi, cao 1,74 m, có nhan sắc hiện đại, quyến rũ. Năm 2021, Melliza tốt nghiệp cử nhân Y khoa loại xuất sắc tại Đại học Indonesia.

Đại diện Guatemala - Hilda Gutiérrez - được nhận xét là thí sinh tiềm năng của châu Mỹ. Hilda 21 tuổi, hiện là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Anh, Pháp và Italia. Hilda tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như kêu gọi hỗ trợ vật phẩm và thực phẩm cho các gia đình khó khăn ở Guatemala.

Đại diện Cộng hòa Czech - Simona Procházková - là đối thủ đáng gờm đến từ khu vực châu Âu. Cô 25 tuổi, cao 1,78 m, là người mẫu và đã tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Tiếp thị. Người đẹp dự định học tiếp ngành Đổi mới và Khởi nghiệp ở Đan Mạch. Cô đang thực hiện dự án nhằm hỗ trợ cơ hội tiếp cận thể thao cho giới trẻ.

Đại diện Myanmar - Nan Inzali - là ứng viên tiềm năng, có khả năng gây bất ngờ ở châu Á. Cô 23 tuổi, là người mẫu, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Myanmar 2025.

Đại diện Angola - Lauriela Martins - là ứng viên nổi bật của châu Phi. Người đẹp 27 tuổi, có chiều cao nổi trội, vóc dáng nóng bỏng. Lauriela có kinh nghiệm thi sắc đẹp, từng đại diện Angola tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2017 nhưng không giành thành tích. Sau 8 năm quay trở lại đường đua sắc đẹp, Lauriela được nhận xét là đối thủ khiến các thí sinh phải dè chừng.

Đại diện Mexico - Natalia Garibay - là ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ. Người đẹp 25 tuổi, là người mẫu và có bằng cử nhân Tiếp thị và Quan hệ công chúng.

Đại diện Peru - Nathie Quijano - được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá giành vị trí cao trong chung kết. Cô 23 tuổi, có bằng cử nhân báo chí. Người đẹp có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng tham dự Miss Teen Model Puno 2016, Miss Peru 2023. Ở quê nhà, Nathie cũng là người mẫu. Peru đang duy trì chuỗi thành tích ấn tượng ở Hoa hậu Quốc tế trong nhiều năm qua với nhiều lần đạt danh hiệu á hậu.

Đại diện Tây Ban Nha - Idayra Tena - được nhận định là ứng viên mạnh nhất khu vực châu Âu. Cô 22 tuổi, là người mẫu. Theo đánh giá của nhiều diễn đàn, Idayra Tena là một trong những thí sinh có gương mặt xinh đẹp nhất Hoa hậu Quốc tế 2025.

Đại diện Brazil - Loraine Lumatelli - là người đẹp gây chú ý ở châu Mỹ. Cô năm nay 22 tuổi, cao 1,75 m, là người mẫu, doanh nhân và sinh viên nha khoa. Năm 2024, cô tham gia Miss Grand Brazil và dừng chân ở vị trí Á hậu 1.

Đại diện Philippines - Myrna Esguerra - là ứng viên được đánh giá cao ở châu Á. Cô đăng quang Binibining Pilipinas 2024 - cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia có tuổi đời 60 năm ở Philippines. Myrna Esguerra năm nay 22 tuổi, là người mẫu, có vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo.