Dàn sao mặc sexy giữa trời tuyết

Hôm 23/2, Momo và Jihyo - hai thành viên nhóm TWICE của Hàn Quốc - chọn trang phục táo bạo khi dạo phố New York. Họ cùng diện tracksuit, bên trong là bodysuit khoét hông cao. Ảnh: Instagram Jihyo

Đầu tháng 2, trong chuyến nghỉ dưỡng, Lisa nhóm Blackpink diện mốt khoe nội y với bộ quần áo phao của Chrome Hearts.

Theo W, nhờ Lisa, kiểu mặc gợi cảm giữa tuyết đang hot trở lại. Phong cách từng rộ lên năm 2017, được nhiều ngôi sao khắp thế giới yêu thích, trong đó có Hailey Bieber, Kendall Jenner. Năm 2021, Miu Miu tung ra mẫu bốt bản to có tác dụng chống thấm nước và giữ ấm tốt, khiến cho xu hướng này càng được ưa chuộng. Theo New York Post, nhiều người dùng trên mạng xã hội cho biết họ chán phải mặc những bộ quần áo nhiều lớp, trông luộm thuộm khi đi chơi trên tuyết.

Khloé Kardashian theo đuổi xu hướng với bộ áo tắm của Gucci, giữ ấm bằng áo choàng lông thú và mũ đồng điệu.

Fashionista Leonie Hanne mặc áo tắm cut-out, tạo dáng ở khu nghỉ giữa vùng núi Dolomites (Italy). Cô kết hợp găng tay dài, bốt và mũ lông để diện mạo thêm thời trang.

Hòa theo xu hướng, Á hậu Thảo Nhi Lê chọn bikini màu bạc và áo lông trắng.

Hoa hậu Phạm Hương nhiều lần chia sẻ hình ảnh đi trượt tuyết cùng các con. Cô sắm nhiều bộ đồ thể thao chuyên dụng, thỉnh thoảng làm mới hình ảnh với các bộ nội y, bikini đơn sắc, mặc cùng bốt giữ nhiệt dành riêng đi trên tuyết.

Trong một chuyến du lịch, Minh Triệu thể hiện phong cách bằng bộ đồ thể thao lấy cảm hứng từ phong cách pop art.

MC Thanh Thanh Huyền tô điểm bằng cặp kính thể thao chuyển màu tông cam, vàng khi diện trang phục đen.

Năm 2024, H'Hen Niê đến Rovanemi - nơi được xem là "quê hương ông già Noel" ở Phần Lan. Cô thực hiện bộ ảnh táo bạo dưới tiết trời -5 độ C với crop top và bikini đen, phối bốt cao tới gối.